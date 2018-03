Turull: "He estat empresonat per haver estat lleial al mandat dels que em van escollir"

El diputat de Junts per Catalunya (JxCat) i fins ahir candidat a la presidència de Catalunya, Jordi Turull, ha fet públic aquest divendres a Twitter un comunicat en què valora la decisió del Tribunal Suprem d'enviar-lo a presó incondicionalment. També ingressaran a presó el diputat, Josep Rull, i el conseller d'Exteriors i diputat d'ERC, Raül Romeva, així com l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la consellera de Treball, Dolors Bassa. "He estat empresonat per haver estat lleial al mandat dels que em van escollir", sentencia Turull en el seu escrit: "Si us plau, dediqueu totes les energies a defensar pacíficament la democràcia i la llibertat de Catalunya. Tinc tota la confiança i esperança en el poble de Catalunya". Turull s'acomiada, així mateix, de la seva família: "No patiu per mi. Estic bé perquè estic convençut del que he fet, que ni és delicte ni he fet mal a ningú". Conclou el seu escrit amb un "Visca la democràcia" i un "Visca Catalunya".

Això us volia tornar a dir, amb el cap ben alt i podent mirar als ulls de tothom pic.twitter.com/8oMRxfR5ZU — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 23 de marzo de 2018

El conseller d'Exteriors i diputat d'ERC, Raül Romeva, ha lamentat que se l'empresoni el mateix dia de l'aniversari de la seva filla: "Entro de nou a la presó amb la consciència molt tranquil·la i el cap ben alt", insisteix en un tuit.

Raül: "Finalment avui no podré celebrar l’aniversari de la meva filla amb ella. Entro de nou a la presó amb la consciència molt tranquil•la i el cap ben alt. Gràcies a tothom pel suport." pic.twitter.com/THZ3pHGAJ9 — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 23 de marzo de 2018

Per la seva banda, Josep Rull, que va ser company de cel·la de Turull a la presó d'Estremera entre el 2 de novembre i el 4 de desembre, quan tots dos van sortir en llibertat provisional, ha penjat una fotografia seva acompanyat de Turull a Twitter, amb el següent missatge: "Facin el que facin amb nosaltres, la causa de Catalunya -la causa de la llibertat, de la democràcia i de la dignitat- perviu amb força, perquè som milions els que hi creiem. Que el preu del nostre compromís serveixi per multiplicar el compromís de tots".

Facin el que facin amb nosaltres, la causa de Catalunya -la causa de la llibertat, de la democràcia i de la dignitat- perviu amb força, perquè som milions els que hi creiem. Que el preu del nostre compromís serveixi per multiplicar el compromís de tots pic.twitter.com/crH2pIUbc0 — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 23 de marzo de 2018

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha assegurat que té "la consciència tranquil·la i el cap molt alt". "Avui ens empresonen físicament", afirma, "però no poden tancar les nostres idees".

Consciència tranquil·la i cap molt alt. Avui ens empresonen físicament a la presó, però no poden tancar les nostres idees. Si ploreu, abraceu-vos, estimeu-vos i, sobretot, després, aixequeu-vos i continueu més units i més forts. Ens en sortirem.💪 — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 23 de marzo de 2018

La consellera de Treball, Dolors Bassa, ha donat "gràcies pels suports de tothom" i ha anunciat que tancarà el seu compte de Twitter mentre sigui a la presó: "Em defensaré, no som delinqüents".

Gràcies pels suports de tothom. Aquest compte estarà tancat mentre sigui a la presó. Em defensaré, no som delinqüents. Us estimo a tots! Un gran agraïment als que hi sou sempre. — Dolors Bassa (@dolorsbassac) 23 de marzo de 2018

En el mateix sentit, el president Carles Puigdemont ha lamentat que "el dia que l'ONU exigeix a Espanya que respecti els drets de Jordi Sànchez" el jutge enviï "a la presó cinc dels nostres companys per les seves idees i el seu compromís. L'Estat espanyol antidemocràtic és una vergonya per a Europa".