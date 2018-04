Turull acusa Llarena de processar-lo amb "psicologia d'estar per casa"

El diputat de JxCat i últim candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Turull, ha criticat que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena recorri a "criteris de psicologia d'estar per casa" sense fonament científic per justificar el seu empresonament i el seu processament en la causa del Procés. En un article publicat aquest dilluns a 'La Vanguardia', el conseller de la Presidència considera que l'ordre de processament constata que "la separació de poders a l'estat espanyol és feble".

Turull lamenta que Llarena argumenti que no s'aprecia "en la seva esfera psicològica interna un element potent que permeti apreciar el respecte a les decisions judicials", cosa que considera una falta de respecte, i li retreu també que doni per feta la voluntat de reiteració delictiva. "Em sembla no només molt delicat jurídicament, sinó sobretot molt perillós des de la perspectiva del respecte als valors democràtics i als drets humans més elementals", valora Turull.

El conseller, en presó preventiva des del 23 de març juntament amb altres membres del Govern, veu una "valoració política" en l'ordre de processament, ja que Llarena vincula la seva decisió a la necessitat que s'investeixi un president de la Generalitat. "La primera vegada que el vaig llegir me'n feia creus", ha subratllat, i critica que la decisió del magistrat passi per sobre del que votin els diputats del Parlament.

Així, opina que el debat d'investidura al qual es va presentar hores abans de comparèixer al Suprem "l'ha guanyat fàcticament el senyor jutge", però adverteix que no guanya ningú des del punt de vista de l'estat de dret, en les seves paraules. "En menys de 24 hores vaig passar de presidenciable a presidiari. El cop va ser fort, però són més fortes les meves conviccions que les seves injustícies", motiu pel qual diu estar serè i convençut de la seva innocència.