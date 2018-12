Sànchez, Turull, Rull i Forn reben l'alta d'infermeria i tornen a la presó de Lledoners

Els presos polítics Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull passaran la nit de Nadal a la presó de Lledoners. Després de vint dies en vaga de fam –en el cas dels primers– i disset –en el cas dels segons–, aquest dilluns al matí han anunciat a través de les xarxes socials que la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa (UHPT) ja els ha donat l'alta.



Avui tornem a la presó de Lledoners més recuperats. Hem rebut una atenció extraordinària al mòdul penitenciari de l’Hospital de Terrassa. Gràcies al personal mèdic, d’infermeria i de serveis pel tracte tan excel·lent. — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 24 de desembre de 2018

Els líders independentistes –en presó preventiva des de fa més d'un any– han volgut agrair al personal mèdic de l'UHPT que el tracte i els serveis han sigut "excel·lents" i que l'atenció rebuda ha sigut "extraordinària".

Els presos van ingressar a la infermeria el 20 de desembre per controlar l'evolució del seu estat de salut en el moment que tornessin a ingerir aliments, un procediment que està previst pel protocol de vagues de fam sempre que els facultatius ho considerin adient.

Avui tornem a la presó de #Lledoners més recuperats. Hem rebut una atenció extraordinària al mòdul penitenciari de l’Hospital de Terrassa. Gràcies al personal mèdic, d’infermeria i de serveis pel tracte excel·lent. #freeTothom pic.twitter.com/GBWfhpdWKR — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 24 de desembre de 2018

Durant l'acció de protesta, Sànchez, Turull, Rull i Forn van perdre entre un 10% i un 11% de pes corporal. Abans que donessin per finalitzada la vaga de fam, només Turull havia sigut traslladat a la infermeria. D'acord amb les recomanacions mèdiques, també van ingressar els tres presos restants per controlar la seva recuperació posterior. El període d'ingrés ha quedat determinat exclusivament per criteris mèdics i permetrà que els quatre líders passin les festes nadalenques al centre penitenciari de Lledoners amb la resta de presos polítics.





Donada la bona evolució clínica de @quimforn @joseprull @jordialapreso i @jorditurull aquesta tarda ja seran donats d'alta de l'Hospital de Terrassa i seran traslladats a la presó de Lledoners on seguiran els controls mèdics per l'equip assistencial d'allí — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) 24 de desembre de 2018