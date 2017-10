Tusk adverteix Rajoy contra l'ús de la força com a resposta a la declaració d'independència

Europa mira amb preocupació la declaració d'independència que ha fet aquest divendres el Parlament de Catalunya i la resposta que pugui tenir el govern espanyol a l'hora d'aplicar l'article 155 de la Constitució. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha demanat a Mariano Rajoy que dialogui i no utilitzi la força.

"Espero que el govern espanyol doni prioritat a la força de l'argument que no pas a l'argument de la força", ha dit Tusk en un tuit, repetint la frase que ja va utilitzar després de l'1 d'octubre per criticat la violència policial per evitar el referèndum.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) 27 d’octubre de 2017

El president del Consell, l'òrgan format pels 28 caps d'estat i de govern de la UE, ha deixat clar que no reconeix la independència de Catalunya. "Per a la UE res no canvia. Espanya continua sent el nostre únic interlocutor", ha subratllat.

Juncker fa costat a Rajoy

Per la seva banda, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha insistit en el mateix missatge de les últimes setmanes: 'no' a la independència de Catalunya i suport a Mariano Rajoy. Juncker ha reiterat que no vol una UE "amb 95 estats". Per al màxim responsable de la CE, "hi ha massa fractures" a Europa. "No necessitem més fissures a la UE", ha dit des de la Guaiana Francesa després de la declaració d'independència de Catalunya i de l'aprovació al Senat de l'activació de l'article 155.

El cap de l'executiu comunitari, de la mateixa família política que Rajoy, ha donat el seu suport a Madrid, com ja havia fet fins ara. "És un procés de l'estat espanyol i respecto totes les decisions que prengui el govern espanyol", ha subratllat Juncker. Pel president de la CE, "Europa, la UE, la Comissió, no han d'implicar-se en aquest procés".

Hores abans, fonts de l'executiu comuntari han assegurat que no tenien "res més a afegir" al que ja havia dit divendres al matí la portaveu Mina Andreeva. A la roda de premsa diària, Andreeva ha reiterat que és "un afer intern" d'Espanya i que Brussel·les defensa el respecte de "l'estat de dret".

Advertència de Tajani

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, també ha seguit aquest divendres en la seva línia de suport a Madrid. A través de Twitter, el conservador italià ha subratllat que la declaració d'independència no respecta "ni l'estat de dret, ni la Constitució espanyola ni l'Estatut. Tajani, a més a més, ha advertit que "ningú reconeixerà la declaració d'independència" de Catalunya.

4)Nadie en la Unión Europea va a reconocer esa declaración. — EP President Tajani (@EP_President) 27 d’octubre de 2017

El president del Parlament Europeu considera que el diàleg només podrà tenir lloc quan "es restableixi la legalitat" a Catalunya.

Nova crida al diàleg de Bèlgica

El govern de Bèlgica, fins ara el més crític amb la violència policial i la manca de diàleg entre Barcelona i Madrid, ha enviat aquest divendres un missatge ambigu. El primer ministre del país, Charles Michel, no ha criticat la declaració d'independència. A canvi, ha fet una crida al diàleg i ha demanat una "solució pacífica" pel conflicte polític.

A political crisis can only be solved through dialogue. We call for a peaceful solution with respect for national and international order — Charles Michel (@CharlesMichel) 27 d’octubre de 2017

Michel, liberal francòfon, es va mostrar partidari de la mediació europa si fracassava definitivament el diàleg en una entrevista publicada la setmana passada a diari belga Le Soir. L'afirmació va crear malestar a Moncloa i va provocar un incident diplomàtic entre els dos estats.