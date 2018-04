La UAB homenatja Junqueras tot i les reticències del rectorat: "un bon alumne, un bon professor i una bona persona"

L'aula 604 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) s'havia quedat petita davant l'allau de peticions per assistir a l'acte d'homenatge a Oriol Junqueras, organitzat per diversos professors universitaris i amics personals del vicepresident del Govern. L'homenatge, traslladat a un Auditori de Lletres ple a vessar, ha acabat amb una ovació tancada al seu pare, Artur Junqueras, i amb un crit unànime: "Llibertat presos polítics". Més de 500 persones han escoltat des de dins l'Auditori com Elisenda Paluzie, Josep Maria Solé i Sabaté, Enric Calpena, Antoni Simon i Enric Pujol han glossat la vida universitària de Junqueras.

"En la propera carta que li enviï li diré: "Oriol, una alegria, l'auditori estava ple a vessar. No estàs sol perquè la gent t'estima i la UAB i qualsevol universitat de l'estat espanyol que sigui lliure t'estima i t'enyora", ha expressat emocionat el seu company universitari, Josep Maria Solé i Sabaté. Ell mateix ha estat el més contundent contra la manca d'implicació del rectorat: "Què fem a les universitats em pregunten. Doncs actes com aquest per demostrar que no tothom té la insensibilitat acadèmica que han tingut els òrgans dirigents, entre ells a la nostra universitat".

540x306 Més de mig miler de persones han omplert l'Auditori de la Facultat de Lletres en l'acte d'homenatge a Oriol Junqueras / CRISTINA CALDERER Més de mig miler de persones han omplert l'Auditori de la Facultat de Lletres en l'acte d'homenatge a Oriol Junqueras / CRISTINA CALDERER

L'acte, que inicialment havia de fer-se a l'auditori de la Facultat d'Economia, va haver de canviar de lloc un cop el deganat d'aquella facultat els va revocar el permís. "No cedim les aules magnes i els auditoris per a actes polítics, siguin del caire que siguin", explicaven fonts de la Universitat a l'ARA. Una afirmació que ha xocat, en canvi, amb la cessió de l'espai a l'Auditori de la Facultat de Lletres. "El degà de Lletres no hi va tenir cap inconvenient", expliquen els organitzadors.

L'homenatge, al que no ha assistit la rectora de la UAB, Margarita Arboix, ha lloat la figura de Junqueras, empresonat des de fa més de cinc mesos a Estremera, i vinculat a la UAB durant més de 15 anys, des d'alumne a professor. "He estat un bon alumne, un bon professor i una bona persona. Això és el que l'Oriol em demana que expliqui i això és el que és", ha explicat Solé i Sabaté.

El CDR de la UAB

Un cop acabat l'acte, una trentena de persones, entre professors, estudiants i personal laboral de l'Autònoma han aprofitat l'Auditori per reunir-se i plantejar diverses accions per visibilitzar la defensa de la UAB als drets humans i el rebuig als presos polítics. L'objectiu de tots ells ha estat començar a coordinar les estratègies que, han insistit, no tenen el suport institucional de la universitat.

540x306 Una de les pintades que hi ha a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB / ARA Una de les pintades que hi ha a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB / ARA

Una de les propostes que més consens ha generat és la de formar un comitè/assemblea. "Proposo que organitzem el CDR de la UAB, encara que ara això estigui mal vist", ha plantejat un dels assistents. Sigui un CDR o una assemblea de professors, estudiants i treballadors, l'Autònoma comença a organitzar-se.

Aniversari des de la presó

L'homenatge ha coincidit amb el 49è aniversari de Junqueras. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha felicitat el vicepresident, amb qui va compartir els primers mesos de carrera, l'any 1987 a la Universitat de Barcelona, i amb qui va començar a militar als sindicats estudiantils. "L'empresonament de l'Oriol Junqueras per fets inventats és una perversió, perquè si hi ha una persona que defensa la paraula i la pau és l'Oriol. L'objectu que tenen és paralitzar-nos. L'Oriol és a la presó per haver organitzat un referèndum d'autodeterminació, que era el que ens movia als 18 anys, perquè és ell i el seu equip els que van fer possible l'1-O, l'acte fundacional de la República Catalana".

540x306 D'esquerra a dreta: Antoni Simon, Josep Maria Solé i Sabaté, Enric Pujol, Elisenda Paluzie i Enric Calpena / CRISTINA CALDERER D'esquerra a dreta: Antoni Simon, Josep Maria Solé i Sabaté, Enric Pujol, Elisenda Paluzie i Enric Calpena / CRISTINA CALDERER

Com Paluzie, les xarxes socials s'han omplert de missatge per recordar la situació de Junqueras el dia del seu aniversari, molts d'ells per part dels seus companys de partit:

Avui fas anys lluny de casa, apartat injustament dels teus. Serem forts com em vas demanar a Estremera i com tu demostres cada dia. Per molts anys, Oriol. #Junqueras49 pic.twitter.com/CECSocEzpp — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 11 de abril de 2018

Avui és l’aniversari de @junqueras, injustament empresonat per una (in)justícia arbitrària.

Seguirem lluitant perquè els propers els tornis a celebrar amb la teva família i amics.

Sempre endavant! pic.twitter.com/nM1KRpR5Jr — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 11 de abril de 2018

Salut i per molts anys Oriol (avui que ens fas 49) El teu patiment, el de la resta de presos/exiliats i el de les vostres famílies referma els nostres ideals de pau, llibertat i democràcia @junqueras — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 11 de abril de 2018