La UE afirma que no té raons per dubtar que els presos polítics tindran un judici just a Espanya

La Comissió Europea continua tancant files amb Espanya. El vicepresident, Frans Timmermans, ha assegurat que la "Comissió no té raons per dubtar que el dret a un judici just serà respectat a Espanya", en resposta a una pregunta parlamentària sobre els presos polítics. També afegeix que no disposa d'informació que s'hagi vulnerat la separació de poders o qüestions que hagin afectat a la independència judicial.

D'aquesta manera Timmermans es pronuncia sobre una petició per escrit de l'eurodiputat Josep Maria Terricabras amb altres liberals i verds que li pregunten quines accions durà a terme la UE per garantir que els presos tindran un judici just a Espanya. També si prendrà mesures per evitar les interferències de la política en la justícia.

A la pregunta relaten la filtració del 'whatsapp' del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, assegurat que "controlarien el tribunal que ha de jutjar els líder catalans per haver organitzat el referèndum des de darrere".

D'aquesta manera el senador explicava als seus companys de grup les bonances del pacte amb el PSOE per renovar el Consell General del Poder Judicial i que n'assumís la presidència Manuel Marchena, que finalment va renunciar per la polèmica i que ara jutjarà el Procés.

Cosidó deia que d'aquesta manera "podrien controlar la sala segona des de darrere [el Suprem] i presidir la sala 61". Els eurodiputats aclareixen que la sala segona és la que jutge els aforats (diputats, senadors i membres del govern) i la sala 61 és la que té la potestat d'il·legalitzar els partits.

També afegeixen que l'Associació de Jutges i Jutgesses per a la Democràcia considera aquestes afirmacions "demolidores per a la necessària aparença d'imparcialitat que ha de tenir el Suprem per afrontar el judici" de l'1-O.

En aquest sentit, els eurodiputats conclouen en la pregunta parlamentària que les afirmacions de Cosidó revelen la "falta de divisió de poders a Espanya", que el Consell General del Poder Judicial "respon a interessos polítics" i que "l'estat de dret no funciona en plenes garanties a Espanya".