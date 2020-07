La UGT registra al ministeri de Justícia l'indult per a l'exconsellera Dolors Bassa

La UGT ha entrat al ministeri de Justícia la petició d'indult total per a l'exconsellera Dolors Bassa, condemnada a 12 anys de presó en el judici de l'1-O, segons ha avançat la Cadena SER. La petició compta amb el suport dels quatre alcaldes de les capitals catalanes. Ada Colau, Marta Madrenas, Miquel Pueyo i Pau Ricomà donen suport a la petició, així com el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, i el d'aquest sindicat a Catalunya, Camil Ros.

També el secretari general català de CCOO, Javier Pacheco; el president de la patronal Pimec, Josep González, i l'exconseller i excandidat a la presidència de la Generalitat pel PSC Joaquim Nadal han avalat la petició d'indult. A més, s'hi ha sumat la Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global i la presidenta de la Taula del Tercer sector, entre altres representants de la societat civil.

La petició d'indult al govern espanyol, que es va presentar el 15 de juny, es fonamenta en el compromís de Dolors Bassa amb la societat, en els centenars de peticions de llibertat que hi ha per als presos polítics i en el fet que l'exconsellera sempre ha estat a disposició de la justícia.

Al gener el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ja va anunciar que el sindicat demanaria l'indult per a Bassa: "Tenim el deure moral de demanar l'indult per a la Dolors. I no com a rendició. És una persona molt compromesa i ens l'estimem molt". Aquest dijous, en declaracions a Catalunya Ràdio, Ros ha detallat que la petició d'indult ha avançat més a poc a poc del previst perquè volien sumar-hi un "grup de gent representativa de la societat catalana", i que confien que li donin l'indult "com més aviat millor".

"Mentre no hi hagi una solució global per a tothom, podem trobar sortides individuals", ha defensat, i ha insistit que la fórmula de l'indult "és un debat que està sobre la taula". Ha anunciat, també, que impulsaran una web en què tothom podrà donar suport a la petició. El representant de la UGT ha indicat que Bassa esta agraïda a l'organització i a les persones que han donat suport a la petició.