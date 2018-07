La Universidad Rey Juan Carlos no troba cap dels quatre únics treballs del màster de Pablo Casado, segons 'Eldiario.es'

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no troba cap dels quatre únics treballs que el nou president del PP, Pablo Casado, hauria fet per obtenir el seu títol de màster, segons informa 'Eldiario.es'. En una providència, la magistrada del cas del màster assegura que la universitat va informar el 20 de juliol que no té constància de cap treball ni rastre documental que justifiqui que Casado va fer el màster en el curs 2008-2009.

És per això que la jutge, Rodríguez-Medel, ha requerit als professors que van avaluar Casado, Enrique Álvarez Conde i Alicia López de los Mozos (exdirector de l'Institut de Dret Públic i la seva número dos, tots dos imputats), que aportin proves abans de la seva declaració davant el tribunal, prevista per al 2 d'agost del 2018. En la providència, la jutge també demana a RTVE que remeti abans d'aquesta data la gravació de les explicacions que Casado va fer sobre el cas davant els mitjans de comunicació, el 10 d'abril passat.