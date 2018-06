Urdangarin ingressa a la presó en un mòdul exclusiu per a ell

En una presó de dones i en un mòdul per a homes sense cap altre reclús. Aquesta serà la privilegiada reclusió d’Iñaki Urdangarin, que va ingressar ahir a la presó de Brieva (Àvila) després de ser condemnat pel Tribunal Suprem a cinc anys i deu mesos de presó pel cas Nóos i haver exhaurit els cinc dies per entrar-hi. És un mòdul reservat per a presos especials amb pati propi de 25 metres i sala de vis-a-vis -en tindrà un al mes- en el qual ja va complir condemna l’exdirector de la Guàrdia Civil Luis Roldán. Les recents reformes en el sistema de calefacció, que han costat més d’un milió d’euros, faran que Urdangarin ni tan sols es pugui queixar pel fred, com sí que va fer Roldán en el seu dia. Curiosament, l’exduc de Palma serà el primer pres que ocupi aquestes instal·lacions des que Roldán ho va fer als anys noranta, tot i que puntualment s’ha utilitzat per a confidents o reclusos qualificats com a testimonis protegits.

El marit de la infanta Cristina, que va arribar diumenge a la nit a l’aeroport de Barajas procedent de Ginebra i que va entrar a la presó quan passaven pocs minuts de les vuit del matí, podrà gaudir previsiblement de permisos a partir dels 17mesos i mig, quan haurà complert una quarta part de la condemna, si és classificat en segon grau per Institucions Penitenciàries. D’acord amb la llei penitenciària i amb el criteri general aplicat en casos similars, el seu primer permís en segon grau seria un cap de setmana, i a partir d’aquí tindria fins a 36 dies a l’any per passar fora del centre penitenciari. Per a la concessió de permisos s’avaluarà el bon comportament d’Urdangarin i altres qüestions exigides per llei, com ara que el condemnat hagi satisfet la responsabilitat civil. El cunyat del rei FelipVI va dipositar al costat de la seva dona al jutjat d’instrucció número 3 de Palma el 2015 un total de 2,3milions d’euros, després d’haver venut l’habitatge familiar de Pedralbes, a Barcelona.

Diego Torres, a Brians 2

Sense detriment que pugui sol·licitar un indult o recórrer al Tribunal Constitucional -com ja ha fet el seu exsoci Diego Torres, que va ingressar ahir a la tarda a Brians 2-, Urdangarin podrà començar a gaudir de dies en llibertat el Nadal del 2019. Fonts penitenciàries donen per fet que no se li concedirà el tercer grau, encara que sigui la primera condemna que compleix o que les possibilitats que reincideixi siguin escasses.

El govern espanyol, com era de preveure, no va qüestionar el règim penitenciari de l’exduc de Palma i es va aferrar a la condemna per defensar la independència de la justícia. La ministra de Justícia, Dolors Delgado, va destacar que el seu ingrés a la presó demostra que “els tribunals han funcionat” i que “la llei és igual per a tothom”. De fet, va deixar clar que la seva reclusió en aquesta presó de dones correspon a una elecció personal d’Urdangarin i que l’única conclusió que es pot obtenir de tot el procediment judicial és que l’estat de dret ha funcionat.

“Tracte de favor”

Ciutadans també va tancar files amb l’exmembre de la casa reial. La portaveu de l’executiva nacional i líder de la formació taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, va evitar qüestionar el fet que Urdangarin hagi ingressat en una presó de dones escudant-se en el seu respecte per les decisions judicials i penitenciàries. “Demostra que en aquest país hi ha una justícia que actua i que ningú pot pensar que està per sobre de la resta de ciutadans”, va subratllar, i va celebrar que “es tracti el senyor Urdangarin com qualsevol altre ciutadà”. El secretari d’Organització de Podem, Pablo Echenique, en canvi, va denunciar el “tracte de favor a la monarquia” i va ressaltar que “els presos comuns no tenen els mateixos privilegis que el cunyat del rei”. ERC va criticar que, mentre hi ha presos a 600 quilòmetres de les seves famílies, n’hi hagi d’altres, com Urdangarin, que poden escollir destinació. “La justícia no és igual per a tothom”, va lamentar la seva portaveu, Marta Vilalta, que va exigir no només l’acostament, sinó també “l’alliberament dels presos polítics”.