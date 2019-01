Vox entraria amb força al Congrés i permetria un govern amb majoria a la dreta espanyola

L'entrada de Vox a la política espanyola sembla que no es limita al Parlament d'Andalusia, sinó que també penetraria amb força al Congrés de Diputats a les pròximes eleccions generals. I és que l'extrema dreta aconseguiria avui el 13% dels vots i assoliria entre 43 i 45 escons. Així ho determina l'enquesta realitzada per 'El Mundo' amb dades del mes de desembre.

Tot i que el PSOE de Pedro Sánchez guanyaria les eleccions amb un 22,6% dels vots, un percentatge força semblant al dels comicis del 2016, l'actual líder espanyol no podria revalidar la presidència. Ni tan sols tornant a formular el pacte amb Units Podem i els partits independentistes catalans que, per primera vegada, va permetre resoldre una moció de censura amb èxit i tombar l'executiu de Mariano Rajoy. En aquest sentit, i d'acord amb l'enquesta, l'aliança PSOE-Podem, amb el suport dels independentistes, sumaria només 167 escons. Un resultat lluny de la majoria, que se situa en els 175 diputats.



Davant aquesta situació, la dreta podria reproduir un pacte com el que s'ha perpetrat a Andalusia i governar amb un marge important. Malgrat obtenir només el 19,2% dels vots –un 13,8% menys respecte als resultats del 2016 –, el PP de Pablo Casado seria la formació de dreta més votada, aconseguint entre 70 i 74 escons. Juntament amb els 60-70 escons previstos per a Ciutadans i el suport dels de Santiago Abascal, els permetria una majoria àmplia al Congrés, amb una forquilla entre els 179 i els 189 diputats. En tot cas, la curta distància que separaria el partit de Casado amb el de Rivera no asseguraria que la formació taronja cedís la presidència als populars.

D'altra banda, amb els resultats obtinguts també hi hauria la possibilitat de formar una gran coalició amb PSOE, PP i Cs. Una opció que, per ara i després de l'experiència a Andalusia, no sembla factible.



ERC superaria el PDECat al Congrés

Pel que fa als resultats des de Catalunya, Esquerra Republicana superaria el PDECat al Congrés. Així, els de Joan Tardà veurien augmentar el seu resultat del 2,6% dels vots fins al 3,6% i, per tant, passarien dels nou escons actuals a moure's entre els 12 i els 14. El PDECat, en canvi, obtindria tan sols l'1% del vot i disposaria d'entre 2 i 4 diputats a la cambra baixa. Una situació que els impossibilitaria consolidar grup parlamentari.