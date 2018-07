Les obres que comencen la setmana que ve al Parlament podrien ajornar el ple fins al mes d'agost

Amb la desconvocatòria del ple d'aquesta setmana -perquè no hi ha hagut un acord sobre la suspensió dels diputats processats-, la sessió podria quedar en 'standby' fins al mes d'agost. La setmana que ve comencen obres a la cambra per adequar el sistema de climatització de diverses zones dels despatxos parlamentaris i potenciar-ne la sostenibilitat.

Per dur a terme les obres amb tranquil·litat s'havia recomanat a la cambra que se suspengués tota l'activitat parlamentària a partir de la setmana que ve i durant bona part del mes d'agost. Amb tot, fonts parlamentàries admeten que la sessió plenària es podria arribar a fer, tot i que no es faria en les millors condicions perquè bona part dels diputats no podrien accedir al seu despatx.

De fet, al mes de juny la mesa ja va decidir que no hi hauria activitat ordinària mentre hi hagués obres a l'edifici, tot i que van deixar en mans dels òrgans directors de la cambra que s'hi pogués celebrar qualsevol reunió o ple de forma extraordinària.