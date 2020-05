L'Advocacia de l'Estat qualifica la investigació del 8-M com una "causa general" contra la gestió del govern

El govern espanyol es defensa del procediment contra el delegat a Madrid, José Manuel Franco, investigat per presumpte prevaricació administrativa per no haver prohibit la manifestació feminista del 8 de març. L'Advocacia de l'Estat ha presentat un recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial –s'ha saltat el tràmit de recórrer a la jutge instructora– en què demana l'arxivament del procediment judicial, que qualifica de "causa general contra la gestió de la crisi sanitària" del govern espanyol.

En l'escrit, avançat per El Español i al qual ha tingut accés Europa Press, la defensa jurídica de l'executiu acusa la jutge Carmen Rodríguez-Medel de donar continuïtat a una investigació "prospectiva", és a dir, de buscar indicis de delicte i no de provar els indicis que hi pugui haver. A més, l'Advocacia al·lega una "palmària indefensió" de Franco pel fet que la jutge hagi obert diligències d'investigació ignorant que l'estat d'alarma només preveia que continuessin els procediments judicials d'urgència, alhora que se suspenien els terminis per recórrer.

El focus sobre aquesta causa ha saltat arran de l'informe que la Guàrdia Civil va presentar la setmana passada i que ha originat una tempesta al ministeri de l'Interior: el ministre, Fernando Grande-Marlaska, va ordenar la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos, cap de la comandància de Madrid, al càrrec de la investigació, i ahir va dimitir el director adjunt operatiu de l'institut armat, Laurentino Ceña, disconforme amb la fulminació de De los Cobos. L'escrit de l'Advocacia, però, és anterior a tot aquest assumpte i es va presentar el 20 d'abril, després que la jutge instructora acceptés la denúncia d'un advocat particular i iniciés la investigació.

Simples "sospites i hipòtesis"

Segons el criteri de l'advocada de l'Estat Rosa María Seoane –la mateixa que es va encarregar de l'acusació en el judici de l'1-O–, s'hauria d'anul·lar la causa perquè la jutge ha procedit a partir de "simples sospites i hipòtesis" i estén la investigació més enllà del que estrictament s'ha denunciat. Posa com a exemple que la jutge reclami a la Guàrdia Civil la difusió que va tenir un informe del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries del ministeri de Sanitat, quan el que tindria rellevància per a la causa –diu– és si l'havia rebut la delegació del govern espanyol a Madrid.

"El que no és indiciari sinó manifest i notori és que fins al 14 de març, el dia que es va aprovar l'estat d'alarma, no hi havia cap resolució de cap autoritat competent en matèria sanitària, ni local, ni autonòmica, ni estatal, que limités les concentracions de persones, no només en l'exercici d'un dret fonamental com el de reunió, sinó amb cap objectiu ni finalitat", assegura l'Advocacia de l'Estat en l'escrit. El que hi havia, admeten els serveis jurídics del govern espanyol, eren recomanacions sanitàries, però que no van impedir que el 7 de març unes 60.000 persones acudissin al partit de futbol entre l'Atlètic de Madrid i el Sevilla o que es mantinguessin oberts cinemes, teatres i museus.