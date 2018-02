Rivera demana a l'independentisme que busqui un candidat que "no tingui processos judicials a les seves espatlles"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha insistit aquest dijous en una entrevista a RNE que un "pròfug" no pot ser ni president ni candidat "de res", ni tan sols de manera simbòlica", i ha demanat a la majoria parlamentària independentista que busqui un candidat alternatiu que "no tingui processos judicials a les seves espatlles".

"El xou Puigdemont ja ha passat, i el que ha de fer la majoria parlamentària és escollir i investir un altre candidat", ha subratllat Rivera, alhora que ha insistit que la investidura simbòlica que proposa Puigdemont des de Brussel·les no té cap validesa: "És com si demà jo em declaro que soc Napoleó, però no ho soc. Pot semblar molt simbòlic, però no ho seré. Puigdemont és un pròfug amb cinc delictes molt greus a les seves espatlles", ha insistit Rivera.

Que els pròfugs no puguin presentar-se a les eleccions

Rivera també ha avançat en la mateixa entrevista una proposta del seu partit per modificar la legislació electoral de manera que els pròfugs de la justícia [en una clara referència a Puigdemont] no puguin presentar-se com a candidats a les eleccions.

El líder de Cs ha explicat que avui mateix el seu partit mantindrà una reunió amb Podem al Congrés per tractar d'impulsar una reforma de la llei electoral que, entre altres modificacions, inclourà els motius que fan inelegible una persona. "Proposarem que els pròfugs de la justícia no puguin ser elegibles en una llista electoral. Els senyors que no donen la cara i que fugen de la justícia, que cometen desacatament a un tribunal, no poden ser candidats a res, perquè estan incomplint les nocions més bàsiques de la democràcia", ha insistit Rivera.