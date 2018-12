L'alcaldable del PP de Barcelona va militar a Fuerza Nueva

El candidat del PP per a les eleccions municipals de Barcelona, Josep Bou Vila, va ser militant de Fuerza Nueva, el partit de Blas Piñar que va voler aglutinar l'extrema dreta un cop mort Francisco Franco, segons informa ' Tot Barcelona'. Així es desprèn dels documents de l’arxiu del periodista Xavier Vinader, que detalla que s'hi va afiliar el mes de maig del 1978. Una vinculació amb l'extrema dreta que el mitjà assegura que encara es manté per les relacions que ha mantingut els darrers temps amb organitzacions d’extrema dreta com Somatemps.

Mig any abans que es fes el míting de Fuerza Nueva a Barcelona, el maig de 1978, es van afiliar al partit de Blas Piñar 64 persones de la demarcació de Barcelona. Entre aquells nous militants hi havia José Bou Vila. El nom de Bou apareix fins a tres cops en diferents documents interns del partit, en què hi figura una adreça que correspon al forn de pa de la família -tot i que aparentment apareix com a inexistent arran d'un error de transcripció- i també el carnet d'afiliat que data del 17 de juliol de 1978.

Bou va començar a assolir rellevància pública quan va assumir la direcció d'Empresaris de Catalunya (EDC) un cop mort Mariano Ganduxer, el seu primer president. L'aparició d'aquesta patronal –amb una activitat més política que no pas empresarial– coincideix amb l'aparició de Societat Civil Catalana (SCC). Mariano Ganduxer no només va estrenar la presidència d'EDC, sinó que també va ser un dels primers i destacats membres de l'organització d'extrema dreta Somatemps i de l'associació espanyolista SCC. A diferència de Ganduxer, el nom de Josep Bou no consta entre els impulsors de Somatemps o de SCC, tot i que sí que ha participat en diversos dels actes de l’entitat. El 12 d'octubre de 2017, en plena tensió postreferèndum, va ser un dels oradors a l’acte espanyolista de la plaça de Catalunya de Barcelona, on van participar partits parlamentaris, organitzacions d'extrema dreta i tota mena d'entitats espanyolistes sota el paraigua de SCC. Aquell dia, Bou, en nom de l'entitat, va cridar ben fort: "¡España es irrevocable!".

Una afirmació ideada, segons recorda el mitjà, pel fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. "España es irrevocable. Los españoles podrán decidir acerca de cosas secundarias; pero acerca de la esencia misma de España no tienen nada que decidir", afirmava en un text que duu el mateix títol i que condensava part del pensament sobre Catalunya del líder falangista. El text original va ser publicat al setmanari falangista 'F.E.' el 19 de juliol de 1934 i és citat en incomptables webs de propaganda nazifeixista. Fins i tot La Falange actual, una de les organitzacions que es consideren hereves de la fundada per José Antonio, ha fet campanyes virals amb aquest mateix lema.