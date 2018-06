L'alcaldessa de Berga, condemnada a sis mesos d'inhabilitació per no haver despenjat l'estelada de l'Ajuntament

El jutjat de Manresa ha condemnat l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, a sis mesos d'inhabilitació per a càrrec públic i a una multa de tres mesos per haver despenjat l'estelada de la façana de l'Ajuntament durant les dues campanyes electorals del 2015. La condemna no és ferma i hi ha possibilitat d'interposar-hi recurs, però tot i així l'alcaldessa s'exposa a no poder acabar el mandat abans de les pròximes eleccions municipals.

”El comportament de l’alcaldessa de Berga queda provat que es tracta d’una mera inactivitat o passivitat davant l’ordre legítima rebuda per part de la Junta Electoral”, diu la sentència que condemna Venturós per desobediència. Segons la jutge, l’alcaldessa va tenir “immediat coneixement” de la decisió de la Junta, va “entendre” el que es manava i tot així va decidir desobeir, en una actitud que la sentència qualifica de “reiterada i evident passivitat al llarg del temps”.

La defensa de Venturós al·legava que si retirava l’estelada, l’alcaldessa estaria incomplint el mandat del ple de 2012 on es va acordar col·locar l’estelada. Però la sentència assegura que en periodes de campanya electoral, els mandats de la Junta Electoral estan per sobre dels acords plenaris.

Arxivat i reobert

El cas es va arxivar als jutjats de Berga, però ara fa un any l'Audiència de Barcelona el va reobrir a petició del fiscal, i l'alcaldessa va haver de tornar a comparèixer davant del jutjat penal número 2 de Manresa al maig. Venturós va ser detinguda el 4 de novembre del 2016 per haver-se negat a anar a declarar amb relació a l'estelada que va estar penjada al balcó de l'Ajuntament coincidint amb els comicis al Parlament i al Congrés. Venturós havia plantat el jutge dues vegades. La bandera la va tenir penjada durant la campanya del 27 de setembre del 2015 i del 20 de desembre del mateix any.

En una breu compareixença davant dels mitjans de comunicació a l'exterior del consistori, Venturós ha assegurat que està valorant, com ja ha anat avançant des que va declarar el passat 21 de maig, desobeir la sentència un cop sigui ferma, però que vol consensuar la decisió amb la resta de formacions polítiques de l'ajuntament i el grup de suport. La cupaire ha dit que "davant d'aquesta ràtzia de l'Estat, la desobediència ha de ser un camí", però ha deixat clar que volen prendre una decisió "unitària i col·lectiva" d'acord amb la resta de grups polítics del consistori i també amb la plataforma social i ciutadana que es va crear per donar-li suport. Venturós ha lamentat que amb aquesta sentència es vol "inhabilitar la voluntat d'un poble" i ha afirmat que "no acatarem que l'estat espanyol ni un jutjat siguin qui imposin a un poble qui ha de ser i qui no ha de ser el seu alcalde".

Un cop coneguda la sentència contra Venturós, la Plataforma pels drets democràtics i polítics de Berga, ha emès un comunicat on remarca que "el tribunal s’ha erigit en propietari de la voluntat dels berguedans i berguedanes". Davant d'aquest fet, l'entitat de suport a l'alcaldessa expressa el seu rebuig al tribunal i a la sentència denunciant que "inhabilitar l’alcaldessa que el poble ha votat significa invalidar allò que vam expressar democràticament a les urnes el 24 de maig de 2015". "Un cop més la voluntat política del nostre poble ha estat segrestada per organismes i institucions que han decidit que tenen el dret de limitar-la si el que pensem no els agrada", denuncia la plataforma.

Per aquest motiu, emplaça tot el teixit social de la ciutat a una reunió demà divendres a les 18 hores al Casal Cívic (plaça Sant Joan) per a "preparar una resposta unitària i contundent a aquest acte antidemocràtic". Així mateix, la plataforma convoca els habitants de la capital del Berguedà a una concentració de rebuig i protesta també demà a les 20 hores a la plaça de Sant Pere de Berga.