El jutge avala que Dolors Bassa surti de la presó per cuidar la seva mare i rebutja el recurs de la Fiscalia

El jutge de vigilància penitenciària Jesús Moncada Ariza, encarregat de la presó del Puig de les Basses, ha desestimat aquest dilluns el recurs que havia presentat la Fiscalia en contra de l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari a Dolors Bassa. Així, la decisió del jutge és un nou revés pel ministeri fiscal i un aval al fet que l'exconsellera pugui sortir de la presó tres dies a la setmana per poder cuidar la seva mare.

No és el primer contratemps per a la Fiscalia, ja que la setmana passada ja va veure com un altre jutge li desestimava un altre recurs contra el 100.2, en aquella ocasió presentat contra el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. La novetat en aquest cas és que l'aval a Bassa no és del mateix jutge. Són magistrats diferents perquè es tracta de presos polítics que estan en presons diferents: Cuixart a Lledoners i Bassa a Puig de les Basses. La Fiscalia s'oposava al 100.2 a Bassa argumentant que es tractava d'un "tercer grau encobert". L'aplicació d'aquest article del reglament penitenciari ha posat en el punt de mira els jutges de vigilància penitenciària.

Entre els motius que esgrimeix el jutge que ha fet la resolució sobre Bassa destaca que en el seu dia l'exconsellera va expressar la "posició personal" que l'octubre del 2017 era "més partidària" d'avançar eleccions que de la declaració d'independència que es va portar al Parlament. També argumenta a favor de Bassa la seva "voluntat" de "desistir" de tornar al món polític i d'enfocar el seu futur "en la família, el marc laboral de l'ensenyament i la jubilació en el moment pertinent".