El balcó que qüestiona la teoria de Borrell

El carrer Cardenal Cisneros de Badalona atrau des de fa mesos l’atenció de veïns i curiosos. I no perquè en aquest enclavament del barri de la Salut s’hi hagi obert cap negoci nou o s’hi hagi aixecat un monument que recordi la lluita obrera d’aquest barri treballador. La gent s’hi atura per fer fotos d’un balcó en un segon pis. Allà hi ha penjades, impertorbables a la tensió viscuda l’últim any fruit del procés sobiranista, una estelada i una bandera espanyola. Una postal inèdita, potser única als carrers del nostre país, que evoca una imatge que també es va fer viral el 28 de setembre quan un grup d’estudiants de Figueres, algunes amb estelades i d’altres amb banderes espanyoles, es manifestaven juntes en defensa del referèndum durant la jornada de vaga als instituts.

Els protagonistes d’aquest balcó de la concòrdia són el tarragoní Èrik Sendra, fill de l’exdiputat de Junts pel Sí (JxSí) Jordi Sendra, i el madrileny David Aguayo, que comparteixen estudis de mecànica de competició. El mes de setembre van decidir anar a viure junts i el primer dia ja les van penjar. “Ho hem fet perquè jo em sento molt català i ell molt espanyol i perquè la gent entengui que pots conviure amb algú sense que els ideals hi influeixin, que no t’has de matar pel fet de pensar diferent”, explica Sendra, que revela que “fins i tot la policia mira estranyada el balcó”. Aguayo considera que el balcó simbolitza el poder de l’amistat: “Som persones abans de ser d’un lloc o d’un altre, i l’amistat està per sobre de la ideologia. Tenim les nostres diferències polítiques, però ens portem genial i el respecte és la base de la nostra relació”.

Tots dos reconeixen que no han vist cap balcó igual. “Quan venen amics es queden de pedra perquè no és habitual”, admet l’Èrik. De fet, va ser el mateix David qui va posar noves brides a l’estelada que estava malmesa pel vent un cap de setmana que el seu company de pis va marxar a Tarragona. “Si els col·legues de Madrid m’haguessin vist haurien flipat”, assenyala rient el David, que després matisa que ho va fer per l’Èrik, “no per Catalunya”. En qualsevol cas, es queda amb un comentari que van penjar els seus pares al Facebook a l’octubre en plena tempesta política: “Van adjuntar una foto del balcó i van dir que esperaven que la gent s’hi fixés per demostrar que podem viure plegats en convivència”.

“Hi ha molt d’odi cap a Catalunya”

El David, a qui els seus amics de la infància ja li diuen que és català, no amaga les antipaties de la gent de Madrid cap als catalans: “A Madrid hi ha molt d’odi cap a Catalunya; hi ha molts fatxes. No sabia com era la gent d’aquí, però veus que no són com diuen a la televisió”, afirma abans d’afegir que “aquí es fiquen amb tu, però més amb la conya”. L’Èrik es va emportar el David l’1-O a Tarragona perquè visqués en primera persona la jornada. “Va venir a l’Escola Martí Franquès, que és on votava, i cada cop que semblava que s’acostava la policia se n’anava”, explica rient el tarragoní.

“Em va impactar la gran quantitat de gent que hi havia com a cosa positiva i que s’exagerés la violència policial com a negativa, tot i que aquell dia no em vaig sentir orgullós de ser espanyol”, destaca el madrileny, que defensa el dret a decidir de Catalunya perquè “vivim en una democràcia”. Tots dos refusen les afirmacions del ministre Josep Borrell o de la líder de Cs, Inés Arrimadas, que alerten que Catalunya s’encamina cap a un enfrontament civil: “Els que ho estan embolicant tot són els partits, però jo no veig fractura al carrer”, remarca el David. “Tot depèn de la capacitat de cadascú d’entendre l’altre”, remata l’Èrik, que advoca per un “diàleg sense represàlies”. Ell posa d’exemple el jove abillat amb una bandera espanyola que va votar l’1-O al seu col·legi i que va ser ovacionat per la gent.