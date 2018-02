Els bisbes catalans defensen la legitimitat del dret a l'autodeterminació

Els bisbes de les diòcesis catalanes han defensat de nou avui en un comunicat implícitament el dret a l'autodeterminació de Catalunya. "Novament reafirmem que, encara que no ens correspon a nosaltres optar per una determinada proposta als nous escenaris que en els darrers temps s’han plantejat, defensem la legitimitat moral de les diverses opcions sobre l’estructura política de Catalunya que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i siguin defensades de forma pacífica i democràtica".

Els bisbes també deixen clar que les tensions entre Catalunya i Espanya tenen una arrel política i no pas judicial. "No podem ignorar ni menystenir que en relació a Catalunya existeix un problema polític de primer ordre que obliga a cercar una solució justa a la situació creada que sigui mínimament acceptable per a tots, amb un gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú de tothom". En aquest sentit, fan seva una cita de l'evangeli, " és hora de saber com dissenyar, en una cultura que privilegiï el diàleg com a forma de trobament, la recerca de consensos i acords, però sense separar-la de la preocupació per una societat justa, memoriosa i sense exclusions", per reclamar als dos governs que obrin negociacions per trobar una sortida a l'atzucac en què viu immers el conflicte.

Els bisbes també insten a formar un Govern que exerceixi amb sensatesa: "És necessari que, amb voluntat de servei, els parlamentaris escollits impulsin els mecanismes democràtics per a la formació d’un nou govern de la Generalitat que actuï amb sentit de responsabilitat envers tots els col·lectius del país, i especialment els més necessitats de superar les conseqüències de la crisi institucional, econòmica i social que vivim.

El bisbat tampoc defuig l'empresonament de membres del Govern i dels màxims representants de les entitats sobiranistes per mostrar la seva "preocupació". "Sense entrar en debats jurídics, demanem una reflexió serena sobre aquest fet, en vistes a propiciar el clima de diàleg que tant necessitem i en la que no es deixin de considerar les circumstàncies personals dels afectats".