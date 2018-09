Campuzano: "El meu càrrec de portaveu està sempre a disposició del partit"

El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, ha assegurat avui que el seu càrrec de portaveu està "sempre" a disposició del president del partit, després de la decisió de la direcció ahir de retirar la moció pactada amb el PSOE per obrir un diàleg entre el Govern i l'executiu espanyol.

En declaracions aquest dijous als passadissos del Congrés, abans del ple en el qual s'hauria d'haver votat aquesta iniciativa, ha reconegut que ha faltat "coratge polític" per part de tots, inclosa ERC, que va decidir ahir no donar suport a la moció, amb la qual cosa es posava en dubte que s'aprovés, fet que va portar la direcció del PDECat a retirar-la.

Campuzano ha lamentat que es va perdre "una oportunitat" per marcar el compromís amb el diàleg i, davant la pregunta de si se sent més distanciat de la direcció del seu partit per la retirada de la iniciativa que ell va defensar, ha constatat: "La política és complicada, sovint no totes les decisions que prenen les comparteixes, però has d'assumir-les". "El meu càrrec de portaveu sempre està a disposició del president del partit", ha dit sobre si està disposat a seguir com a portaveu al Congrés.

El diputat s'ha remès en tot moment a les explicacions donades ahir per la vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras, i, de fet, ha instat els periodistes a preguntar-li a ella si la retirada de la moció es va produir després d'una trucada de Carles Puigdemont. "La vicepresidenta potser serà més precisa que un servidor", ha conclòs.