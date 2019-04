Els comuns es comprometen a portar de nou al Congrés les dues lleis del col·lectiu LGTBI que el PSOE va tombar

El candidat dels comuns, Jaume Asens, s'ha compromès avui a tornar a portar al Congrés les dues lleis que el col·lectiu LGTBI va realitzar i que el PP, però també el PSOE, van tombar en la passada legislatura. Es tracta de la llei d'igualtat LGTBI i la llei trans, que busquen garantir els drets d'aquest col·lectiu.

"Davant l'amenaça del partit de les pistoles (Vox) i dels seus socis, nosaltres que som el partit que ha defensat més els drets d'aquest col·lectiu tornarem a portar aquestes lleis al Congrés i esperem que el PSOE aquest cop hi doni suport", ha exposat Asens.

"En aquestes eleccions està en joc la democràcia, però també els drets LGTBI perquè com hem vist a Andalusia, un dels partits ha comparat el feminisme amb el nazisme", ha afegit Vox un altre cop en al·lusió a la formació liderada per Santiago Abascal, de qui ha dit que "ens vol tornar a portar a l'Espanya del blanc i negre".

La número 3 de la llista, Mar García, ha deixat clar que "en la situació actual és més necessari que mai defensar els seus drets i no farem cap pas enrere" abans de sentenciar que "el trio de Colón no se sortirà amb la seva". García també ha lamentat que els socialistes vetessin l'aprovació d'aquestes dues lleis. "La diversitat sexual no només resta, sinó que suma i ens fa més lliures", ha conclòs l'exdiputada a la cambra baixa, que ha subratllat que "el PSOE no porta l'autodeterminació de gènere al seu programa electoral".

Els dos candidats han fet aquestes declaracions abans de l'acte, 'L'amor guanya l'odi', que s'ha realitzat a l'avinguda Mistral de Barcelona amb la presència també de l'exdiputat al Congrés Joan Mena i diferents membres d'aquest col·lectiu. Mena ha dit que el que "genera tensions és l'homofòbia" en resposta a les declaracions del candidat de Cs, Albert Rivera, que va afirmar al 2006 que "dir matrimoni a una unió homosexual genera tensions".

"No volem ministres que flirtegin amb l'homofòbia", ha etzibat en al·lusió a un possible pacte entre PSOE i Cs, que podria comportar ministeris per a la formació taronja si hi hagués un acord entre les dues formacions.