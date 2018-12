Creix la tensió a Drassanes entre manifestants i Mossos d'Esquadra amb càrregues i llançament d'objectes

Els manifestants han començat a omplir des de les 8 del matí les tres columnes que envoltaran la Llotja de Mar: una per la Via Laietana, una pel Moll de Fusta i una altra pel carrer Comerç. L'avinguda del Paral·lel ha estat el punt més calent, i al migdia els Mossos han confirmat la detenció de set persones, una a Via Laietana i tres a Drassanes. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès quinze persones pels aldarulls al centre de Barcelona, deu per contusions. Quatre dels quinze atesos són agents dels Mossos d'Esquadra, que ja han estat donats d'alta. Tres persones han estat traslladades a centres mèdics, tot i que cap dels casos és greu.

540x306 Moment de la càrrega dels Mossos contra els manifestants a l'avinguda Paral·lel / FRANCESC MELCION Moment de la càrrega dels Mossos contra els manifestants a l'avinguda Paral·lel / FRANCESC MELCION

540x306 Carregues a Drassanes, a Barcelona. / FRANCESC MELCION Carregues a Drassanes, a Barcelona. / FRANCESC MELCION

Poc abans de les detencions, a l'entorn del Paral·lel s'han concentrat un grup d'encaputxats i els Mossos han fet algunes càrregues. Segons fonts policials, alguns manifestants han llançat pintura a terra per "dificultar" la seva tasca. Els manifestants també han llançat bengales, que han omplert la via de fum vermell. S'ha avançat la línia policial per recuperar espai de seguretat davant la possible crema de contenidors i, poc abans de les 12, hi ha hagut un enfrontament tens entre Mossos i manifestants. Després de l'enfrontament, la policia s'ha endut un home emmanillat. La tensió a Drassanes i Paral·lel s'ha mantingut al llarg de tot el matí, amb càrregues puntuals i llançament d'objectes.

540x306 Càrregues policials a Drassanes. / FRENCESC MELCION Càrregues policials a Drassanes. / FRENCESC MELCION

540x306 Un manifestant llança cervesa als Mossos d'Esquadra / CÈLIA ATSET Un manifestant llança cervesa als Mossos d'Esquadra / CÈLIA ATSET

540x306 Agents dels Mossos tacats per pintura al Paral·lel / FRANCESC MELCION Agents dels Mossos tacats per pintura al Paral·lel / FRANCESC MELCION

540x306 Tensió al Paral·lel, on els Mossos han anunciat càrregues / FRANCESC MELCION Tensió al Paral·lel, on els Mossos han anunciat càrregues / FRANCESC MELCION

El punt on s'ha concentrat més gent a primera hora ha estat Via Laietana. A les 9 del matí, els Mossos d'Esquadra han fet una detenció per desordres públics, segons han anunciat a Twitter. El detingut portava material que podria ser per fer artefacte incendiari o explosiu, segons han confirmat a l'ARA fonts policials. Els manifestants han ocupat la via i han començat a avançar cap a la Llotja, amb consignes contra els Mossos i amb crits de "Llibertat presos polítics".

540x306 Via Laietana, encerclada pels Mossos. / CÈLIA ATSET Via Laietana, encerclada pels Mossos. / CÈLIA ATSET

Tot i que la convocatòria l'han fet els CDR, els col·lectius que es concentren a les tres columnes són diversos. A l'Estació de França, per exemple, s'han agrupat des de les 8 del matí membres de Metges per la República, Bombers de Barcelona i estibadors del port. A la zona hi ha un cordó policial de seguretat, i els agents demanen la documentació als viatgers o treballadors que volen accedir al perímetre acordonat.

Perímetre de seguretat al voltant de la Llotja de Mar

Els cossos policials han establert des de primera hora una primera zona de seguretat al voltant de la Llotja de Mar, que serà custodiada per centenars d’agents de la Policia Nacional. Uns 200 metres enllà s’ha concretat una segona corona simètrica a la primera, que en aquest cas serà controlada pels Mossos. També s'ha habilitat una zona que ja no disposa de contenidors, per evitar que els manifestants puguin trobar ampolles de vidre i llançar-les als agents.

Les mobilitzacions han provocat problemes de mobilitat, i el transport públic pateix afectacions. A partir de les 10.30h, els ministres han començat a arribar a la Llotja de Mar, on han estat rebuts per la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.

La delegada @CunilleraTeresa recibe a los miembros del Consejo de Ministros, que se celebra este viernes en La Llotja de Barcelona pic.twitter.com/SHtXet2jiz — DeleGobCataluña (@DeleGobCataluna) 21 de desembre de 2018

A la Llotja de Mar, ja està tot preparat per a la roda de premsa posterior al consell. L'ambient és tens al Pla de Palau durant el Congrés de Ministres.

Al llarg de la setmana, els CDR han anat convocant les diferents concentracions al voltant de la Llotja de Mar, acompanyats de talls a les carreteres i una manifestació unitària als Jardinets de Gràcia, que tindrà lloc a les 18 hores.