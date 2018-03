El consell polític de la CUP no votarà demà sobre la investidura de Sànchez

Sense canvis a l'horitzó. El consell polític de la CUP no debatrà aquest dissabte el seu posicionament sobre les negociacions per a la investidura, i es mantindrà així en la seva negativa a facilitar el nomenament de Jordi Sànchez com a president de la Generalitat. Així, en la reunió d'aquest dissabte el consell polític es posarà al dia sobre l'estat de les negociacions, però no sotmetrà a votació el seu posicionament.

Dimarts els anticapitalistes ja van avisar en roda de premsa que no hi havia motius per canviar el sentit de la seva votació. Tot i l'última proposta que JxCat i ERC van fer arribar a la CUP, la formació considera que no hi ha canvis substancials sobre la proposta que ja van debatre en l'últim consell polític que va decidir l'abstenció dels quatre diputats de la CUP, una abstenció que no garanteix la majoria independentista a l'hemicicle.

Segons va explicar Natàlia Sànchez dimarts, el document transmès per JxCat i ERC els permet tenir davant l'acord complert al qual han arribat els dos principals partits independentistes, un acord, però, que va lamentar que continua essent de caràcter "autonomista" i que, per tant, no pot tenir l'aval de la CUP.

Per això, Sànchez va rebutjar tornar a enviar la proposta per sotmetre-la a la votació de les bases, i de fet les assemblees territorials no han votat res aquesta setmana. Del que sí que es preveu que es parli durant la cita de demà és de la pròxima assemblea de la CUP, que es preveu per a mitjans de maig. A més, es validaran set noves assemblees locals que s'han creat i la conferència municipalista.

JxCat manté el candidat

Els cupaires s'han reunit aquesta tarda amb JxCat, en una trobada en què els cupaires han mantingut la mateixa posició. Tot i això, la diputada Laura Borràs ha insistit que la formació manté la candidatura de Jordi Sánchez. "Les negociacions progressen en el sentit que hi ha la obligació de generar totes les trobades possibles que permetin crear un Govern per fer República", ha apuntat Borràs.