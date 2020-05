Marlaska cessa Diego Pérez de los Cobos, el coordinador del dispositiu policial de l'1-O

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituït el cap de la Guàrdia Civil a Madrid, Diego Pérez de los Cobos, per "pèrdua de confiança", segons han manifestat a l'agència Efe fonts del ministeri. Aquestes mateixes fonts han descartat que la decisió s'hagi pres arran del desplegament policial a l’entorn de la casa de Pablo Iglesias a Galapagar, que ha estat objecte d’ escraches. Per contra, fonts coneixedores dels motius del cessament apunten al contingut de l'informe que la Guàrdia Civil va enviar al jutjat de Madrid que investiga el delegat del govern espanyol a la capital de l'Estat per haver permès la manifestació del 8-M.

Malgrat que Interior no confirma oficialment el motiu del cessament, fonts coneixedores dels motius del cessament apunten a l’informe que la Guàrdia Civil va enviar al jutjat d’instrucció 52 de Madrid en la causa contra el delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, per haver permès la manifestació del 8-M. El jutge investiga Franco per un suposat delicte de prevaricació fruit d’una denúncia de l’advocat Víctor Valladares, i l’informe de la Guàrdia Civil conté acusacions cap al director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, a qui atribueix la comissió de delictes.



L’informe de la Guàrdia Civil apuntava que Simón disposava de dades sobre la gravetat de la crisi tres dies abans de la manifestació del 8-M perquè les havia facilitat durant una reunió amb els responsables d’un congrés evangèlic que havia de tenir lloc a Madrid entre el 19 i el 21 de març i que havia estat prohibit pel ministeri de Sanitat. La Guàrdia Civil contraposa aquestes precaucions de Simón respecte a l’acte religiós amb la permissivitat pel que fa a la manifestació del 8-M. També recorda que l'Organització Mundial de la Salut havia advertit del risc dels actes multitudinaris el 14 de febrer. L’informe assegurava també que el cos armat havia demanat al Centre d’Alertes Sanitàries que aportés tota la documentació sobre el covid-19 de què disposava abans del 8-M i que aquest organisme no havia remès aquesta documentació.

El PP i Cs demanaran que Marlaska s'expliqui al Congrés

Davant d'aquest cessament, el PP ja ha anunciat avui que demanarà que el govern espanyol, concretament, Marlaska, doni explicacions al Congrés de Diputats. "Demanem transparència i que no hi hagi arbitrarietat", ha exigit el president del PP, Pablo Casado, que considera que el ministre de l'Interior ha pres aquesta decisió arran de les investigacions sobre la manifestació del 8-M. El líder popular ha defensat la tasca de la Guàrdia Civil i ha avisat que el govern espanyol "no pot ser tan tòxic per desprestigiar la Guàrdia Civil". De fet, considera que el cessament de De los Cobos suposa una "agressió" al cos.

Per la seva banda, Ciutadans també ha demanat que el ministre de l'Interior comparegui en comissió al Congrés per explicar "els motius reals" de la destitució de De los Cobos. Una decisió que, segons el portaveu taronja a la cambra baixa, Edmundo Bal, genera molts interrogants. "Quins són els motius reals que, en una situació com la que vivim, en què ens falten seguretats i no incerteses, se cessa el principal comandament de la Guàrdia Civil a Madrid, amb la importància que tenen les forces i cossos de seguretat de l'estat en el control de l'epidèmia?", ha preguntat en roda de premsa recollida per Europa Press.

Coordinador del desplegament policial de l'1-O

Pérez de los Cobos era el màxim responsable de la comandància de la Guàrdia Civil a Madrid des de l’abril del 2018, quan el govern del PP el va ascendir i el va posar al capdavant de la dotació de 4.800 agents. Abans havia estat coordinador del desplegament policial de l’1-O i va ser una de les peces clau que van permetre que el Tribunal Suprem condemnés els líders independentistes.

El 23 de setembre del 2017, el coronel de la Guàrdia Civil va assumir la coordinació de tots els cossos policials amb presència a Catalunya, és a dir, va intentar agafar el timó dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per desplegar un operatiu conjunt que servís per frenar el referèndum de l'1-O. Els dies previs al referèndum, però, van aflorar les discrepàncies entre Pérez de los Cobos i el major dels Mossos Josep Lluís Trapero per la coordinació policial l'1 d'Octubre.

De fet, les actuacions de tots els cossos policials van ser desiguals. Durant la seva declaració com a testimoni en el judici del Procés, Pérez de los Cobos va posar en dubte l'actuació dels Mossos el dia del referèndum, apuntant directament al major del cos, Josep Lluís Trapero, i els va acusar de passivitat. En canvi, va minimitzar les càrregues policials de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant l'1-O i va assegurar que "en cap cas" va intervenir "sobre votants pacífics, persones grans o nens".