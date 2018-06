Sánchez ha iniciat el mandat amb gestos cosmètics que el temps dirà si són l’avantsala de decisions de pes o la tònica d’un govern més efectista que efectiu. Acostar els presos és una obligació que el govern espanyol exposarà com un gest, quan el més “raonable” seria que fossin lliures. Si el gir de guió a Catalunya es queda aquí, serà pura cosmètica; si hi ha més passos, serà política. La prova no serà només a Catalunya: acollir refugiats a la deriva és icònic, canviar la política migratòria és liderar un gran debat; retirar Franco del Valle de los Caídos té força simbòlica, revisar la Transició és assumir un risc polític. Sánchez té poc temps i la majoria al Congrés només garantida per anar contra el PP. Passar de la cosmètica a la política sembla difícil fins i tot per a l’home que no hi entén d’impossibles.