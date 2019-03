La crisi d'EUiA per la situació de Nuet s'aguditza

Esquerra Unida i Alternativa viu immersa en una crisi interna des que el líder de la formació, Joan Josep Nuet, va anunciar la seva incorporació a la llista d'Esquerra a les eleccions del 28 d'abril. Nuet és encara el coordinador general del partit, tot i que ja va anunciar que deixarà el càrrec. Això sí, la renovació per la via ordinària hauria d'esperar que acabi el cicle electoral. En el consell nacional que ha celebrat avui EUiA –al qual Nuet no ha assistit–, Toni Salado, responsable de política institucional i coordinador de la comissió nacional, ha demanat afegir dos punts a l'ordre del dia per debatre i votar la revocació de Nuet i celebrar un consell extraordinari per escollir una nova direcció.

Els afins a Nuet, que encara controla la cúpula i els ressorts interns del partit, han frenat la petició, tot i que, segons els crítics, complia perfectament el reglament: "La voluntat de la majoria de membres del consell nacional d'EUiA era poder debatre i votar el revocatori del coordinador general", asseguren els crítics en un comunicat, en què recorden que Nuet va fer el pas a ERC al marge de l'organització.

"És de destacar que els estatuts d'EUiA situen fora de l'organització les persones que es presentin a la llista d'una altra candidatura que competeixi amb l'aprovada pel consell nacional, en aquest cas En Comú Podem", diuen. Al consell nacional també hi ha participat el responsable d'organització d'Esquerra Unida, partit que ja va demanar la dimissió de Nuet.