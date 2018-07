Els crítics del PDECat volen la “màxima confluència” amb JxCat

La relació que ha de tenir el PDECat amb JxCat serà una de les qüestions clau que fixarà el pròxim 20 de juliol el congrés del partit que dirigeix Marta Pascal. Dos anys després de la refundació de CDC, el PDECat ha de tornar a articular-se com a espai polític i no hi ha un consens sobre com s’ha de relacionar amb el moviment de JxCat, liderat per Carles Puigdemont. En la ponència organitzativa que la direcció ha preparat per al congrés s’estableix l’objectiu de “sumar” amb JxCat, sense més concrecions, ja que fonts de l’executiva defensen que la fórmula ha de quedar “prou oberta” perquè després es pugui adaptar als esdeveniments. Un posicionament que no comparteixen els crítics, que discrepen de fer una nova fundació del partit i advoquen per adoptar un model similar al dels comuns: que el PDECat sigui part d’una “confluència més àmplia”, JxCat, com per exemple ICV ho és de Catalunya en Comú.

Una de les esmenes que impulsen els crítics, a la qual ha tingut accés l’ARA, es presentarà aquesta setmana a les agrupacions comarcals del partit -com a pas previ al debat a l’assemblea- i defensa que el PDECat té el “deure d’articular estatutàriament els mecanismes necessaris per aconseguir la màxima coordinació i confluència amb JxCat” per avançar cap a un “moviment més ampli que depassi les estructures i les limitacions del partit”. Proposa crear un organisme presidit per Puigdemont (que ha rebutjat la presidència del PDECat) que “coordini l’acció política del partit i el discurs del Govern i el grup parlamentari”, a més d’alinear-se en l’estratègia política. D’aquest nou òrgan, a banda de Puigdemont, també en formarien part el president de la Generalitat, la presidència i vicepresidències del PDECat, la coordinació general i els portaveus de totes les cambres. En l’esmena expliquen que la formació de JxCat s’hauria d’inspirar en “l’esperit fundacional” de CDC als anys 70, on es van “aglutinar al voltant d’un projecte compartit persones vingudes de diferents orígens ideològics”.

Trobada a Ullastrell

Abans de la reunió de les agrupacions comarcals d’aquesta setmana, divendres hi va haver una trobada al casal cultural d’Ullastrell convocada per Generació Llibertat (un dels corrents interns del partit) per coordinar la presentació de les esmenes i fer que tinguin més possibilitats d’arribar a l’assemblea, ja que primer han de superar la majoria dels vots a les agrupacions comarcals. En aquesta trobada, en què van participar un centenar de quadres del partit, es va abordar també el rumb de la formació. Diverses fonts consultades consideren “poc concreta” la ponència política de la direcció -parla de fer una “acció política possibilista” amb l’objectiu d’aconseguir la República- i proposen canvis. Volen fer explícit que si el govern espanyol manté bloquejada la negociació per fer un referèndum pactat, el partit no renuncia a la via unilateral -en la ponència, la direcció diu només que no “renuncia a res”- i també aposten per adoptar el llenguatge del Govern i parlar de “finestres d’oportunitat”. Tot i que, com l’executiu, tampoc concreten en què consistirien. També, a diferència de la direcció, que posa l’èmfasi en el dret a l’autodeterminació, a Ullastrell van concloure que l’1-O ja va ser un referèndum, que la República ja “està proclamada (tot i que suspesa)” i que s’ha de treballar per fer-la “efectiva”. Seguint la línia de la campanya del 21-D, volen remarcar que el seu objectiu és “restituir” el Govern de Puigdemont. En l’àmbit organitzatiu, critiquen que la nova estructura de la direcció -més àmplia i amb presidències executives i no simbòliques-és semblant a la de Convergència, “vertical” i amb “molt poder” acumulat en el secretari general, figura que es recupera.

En els pròxims dies, els quadres del PDECat debatran sobre el rumb del partit, però no saben, encara, si hi haurà una alternativa a la direcció actual o tot acabarà en un pacte entre sectors. De moment, l’alcalde de Molins de Rei i cara visible dels crítics, Joan Ramon Casals, no ha aclarit si es presentarà per disputar el lideratge a Pascal.