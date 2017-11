El cap policial de la investigació del cas Gürtel afirma que a la ‘caixa B’ del PP hi ha anotacions que afecten Rajoy

L’ inspector en cap de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals ( Udef) Manuel Morocho, responsable policial del cas Gürtel, ha afirmat aquest dimarts al Congrés dels Diputats que en la investigació per la ‘caixa B’ del PP apareixen "indiciàriament" anotacions que afecten dirigents populars, entre els quals el president del govern, Mariano Rajoy.

En la seva compareixença a la comissió d’investigació del Congrés sobre el presumpte finançament irregular del Partit Popular, recollida per Europa Press, Morocho ha explicat que no podia pronunciar-se en detall sobre qüestions que encara no han estat jutjades del cas Gürtel, i s’ha remès als informes policials en poder del tribunal que actualment jutja la denominada etapa de Gürtel I (1999-2005). Amb tot, i a banda de la presència de dirigents populars, inclòs el mateix Rajoy, en les anotacions de la ‘caixa B’ del PP, també ha reconegut que els diners a què es fa referència als ‘papers de Bárcenas’ "probablement estiguin rondant entre els 4 i els 6 milions d’euros".

L’inspector en cap de la Udef ha lamentat les pressions i querelles amb les quals es va intentar "desestabilitzar" la instrucció. Morocho ha recordat les set querelles que van interposar contra ell diferents dirigents del PP, descontents amb la investigació desenvolupada per la Udef en el marc del cas Gürtel.

Totes les denúncies contra els agents, arxivades

L’inspector ha recordat, a preguntes dels grups parlamentaris, que totes les denúncies que va rebre dels investigats en el cas Gürtel han estat arxivades. "L’objectiu era molt clar, desestabilitzar la investigació", ha indicat.

També s’ha referit a les "limitacions" que pateixen els testimonis protegits i els denunciants en casos de corrupció. "Cal que siguin empoderats càrrecs com el d’interventor d’un ajuntament, i establir canals perquè una conducte corrupta tingui una via segura de denúncia", ha detallat.

Segons aquest inspector de la Policia, condecorat per governs del PSOE i del PP i format a l’FBI, Espanya hauria de fer cas de les recomanacions d’institucions internacionals i crear una oficina central que "aglutini diferents agències" per donar suport als òrgans judicials, guanyant en eficàcia amb la reducció de terminis l’aprofundiment en els aspectes "més complexos". Aquest organisme, ha subratllat Morocho, precisaria d’una dotació pressupostària, recursos humans i "independència en el seu funcionament".

A conseqüència de la intervenció de Morocho, el diputat del PP Juan Bueno ha recriminat als grups parlamentaris que intentin utilitzar el Congrés per emetre "sentències pròpies dels tribunals de justícia", mentre que PSOE, Units Podem i ERC han protestat en entendre que el PP estava "amenaçant" el compareixent al·ludint al Codi Penal.

La comissió d’investigació ha inclòs també la compareixença de l’ex comissari general de la Policia Judicial Juan Antonio González García, que va ser cessat del seu càrrec setmanes després que Mariano Rajoy guanyés les eleccions del 2011 i que ara ja està jubilat.

Tant aquest antic cap policial com Morocho han negat que treballessin per a cap "policia política sota les ordres de Rubalcaba", exministre de l’Interior i exlíder del PSOE, i han recordat que aquesta expressió era habitualment utilitzada per Ignacio Cosidó quan era diputat pel PP, abans de ser nomenat director general de la Policia amb Jorge Fernández Díaz sent ministre de l’Interior.