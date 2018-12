L'eurodiputat del PP Santi Fisas diu que li agradaria que els presos "fossin al carrer abans del judici"

L'eurodiputat del PP Santi Fisas ha assegurat aquest divendres que li "agradaria" que els líders independentistes empresonats sortissin de la presó "abans del judici". En una trobada amb mitjans de comunicació al Col·legi de Periodistes de Catalunya recollida per l'agència Efe, Fisas, que s'ha declarat "amic de Junqueras", ha afirmat que li agradaria que els polítics empresonats "fossin al carrer abans del judici" i ha assegurat que el seu empresonament "en moltes ocasions tampoc ha sigut voluntat del govern espanyol, un fet que demostra la independència dels fiscals".

L'eurodiputat popular ha fet autocrítica i ha assegurat que "ha sigut un error dels constitucionalistes deixar massa les coses en mans de la justícia", però també ha retret als partits independentistes que hagin deixat "massa en mans del carrer" la seva estratègia. En aquest sentit, Fisas ha reconegut que "hi va haver un moment molt crític després de l'1-O", però que ara "les divisions dels independentistes els han fet molt de mal".

Així, Fisas ha assegurat que la figura de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és vista per molts a Europa "com un personatge marginal". A més, Fisas creu que les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre la via eslovena "no li van agradar a molta gent a Europa".

D'altra banda, Fisas ha afirmat també que, per a ell, la millor estratègia per lluitar contra Vox en les pròximes eleccions europees és mantenir "els principis del PP i ser un partit de centredreta", ja que "sempre és pitjor la còpia que l'original".