Els comuns denuncien les "guerres fraticides" per la investidura entre JxCat i ERC

La portaveu parlamentària de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Elisenda Alamany, ha lamentat aquest dilluns, en roda de premsa al Parlament, que JxCAT i ERC mantinguin "el país amb l'ai al cor per guerres fratricides entre partits". Pendents de les negociacions de cara a la investidura a la presidència de la Generalitat, Alamany els ha demanat que es fixin com a prioritat "sortir més forts" d'aquesta situació amb un Govern que pugui "frenar l'embat" del govern espanyol.

En aquest sentit, la portaveu dels comuns ha tornat a emplaçar els republicans i els cupaires a plantejar una proposta alternativa a Carles Puigdemont i a JxCAT, amb un candidat que pugui governar "des de Catalunya". "No seria tan desgavellat", ha apuntat Alamany en un missatge a Esquerra. La número 2 dels comuns ha admès, però, que no s'ha posat sobre la taula aquesta proposta i que es pronunciaran sobre un possible suport en cas que es concretés.