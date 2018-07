"Estem determinats a mantenir-nos dignes i forts": la carta manuscrita dels presos a Puigdemont

260x347 La carta dels presos a Puigdemont llegida per Anna Forn a Waterloo La carta dels presos a Puigdemont llegida per Anna Forn a Waterloo

Benvolgut president,

En el moment de la teva arribada a Waterloo, i en la certesa que la propera estació serà Catalunya, et volem fer arribar el nostre escalf i satisfacció per la resolució dels tribunals alemanys.

Sabem que el nostre empresonament, com les causes del teu exili i de la resta de consellers que t'acompanyen, són una gran injustícia i font de dolor per a les nostres famílies i angoixa per a gran part de la ciutadania.

Des d'aquest convenciment estem determinats a mantenir-nos dignes i forts em el compromís a favor de la causa de la llibertat i la democràcia que no és altra que la causa de la República.

Molts encerts, bona feina i fins ben aviat a Catalunya.