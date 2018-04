Un detingut pels fets del Parlament denuncia tracte denigrant dels Mossos

Un dels sis detinguts dimarts per haver entrat al Parc de la Ciutadella el 30 de gener, el dia que estava previst el ple d’investidura de Carles Puigdemont, acusa els Mossos d’Esquadra de tracte denigrant. Tot i que l’advocat li ha recomanat que no faci declaracions, fonts de l’entorn de l’arrestat, que forma part del CDR del Pont de Vilomara (Bages), asseguren que els va explicar que va ser humiliat per la policia catalana. “Quan va ser traslladat a la comissaria de Manresa el van fer despullar i li van fer fotos dels tatuatges”. Els Mossos asseguren que van seguir el protocol ordinari. “Quan entres sota custòdia, com a persona detinguda se t’ha d’escorcollar: t’has de treure la part de dalt i la de baix -els pantalons- per comprovar que no portes cap objecte punxant amb el qual et puguis fer mal i també es miren les butxaques”, expliquen fonts del cos. “A les persones que porten algun tatuatge o tenen una cicatriu característica se’ls fan fotografies per relacionar la seva identificació amb els fets, i en el cas del detingut del Pont de Vilomara se li van fer fotografies pels tatuatges”, afegeixen al cos policial.

Xavi Pellicer, portaveu d’Alerta Solidària, organització antirepressiva de l’Esquerra Independentista, contradiu aquests arguments. “Només et fan despullar quan és un delicte relacionat amb tràfic de drogues per comprovar que no portis material amagat: si respectessin els drets dels detinguts no se’ls hauria de fer despullar, i les fotografies dels tatuatges es poden fer sense necessitat que et despullis”.

El detingut, que va quedar en llibertat amb càrrecs menors, també denuncia que va ser emmanillat enmig del carrer per dos agents de paisà que van bloquejar el seu cotxe amb un vehicle no oficial quan tornava de deixar els nens a l’escola. “No hi havia cap operació judicial oberta i els podien haver citat sense necessitat de detenir-los”, lamenta Pellicer, que ho atribueix a un “procediment d’escarment per condicionar un moviment polític”. Que quatre persones més les hagin citat pels mateixos fets i no les hagin detingut demostra, a parer seu, que es buscava “un cop d’efecte” coordinat amb l’operació contra els CDR.