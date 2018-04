Un diputat de Podem a Galícia dimiteix perquè no té un títol d'enginyer que figura en el seu CV

260x366 Juan Merló, aquest matí / EFE Juan Merló, aquest matí / EFE

El secretari d'Organització de Podem a Galícia i diputat d'En Marea, Juan Merlo, ha anunciat aquest divendres que dimitirà de tots dos càrrecs. Merlo havia assumit aquest matí, després de la publicació de la notícia a l''ABC', la "vergonya" que suposa que en el seu currículum al Parlament aparegui "per error" un títol d'enginyer que no té.

Tot i haver dit a mig matí que aquest "error" no és un motiu de dimissió i que preferia aclarir la situació malgrat la "vergonya" que suposa, en unes noves declaracions el fins ara diputat ha justificat la seva decisió d'abandonar els càrrecs afirmant que ha de "ser conseqüent" amb el que promulga el seu partit, i ha conclòs: "És just".

Juan Merlo ha anunciat aquesta decisió als passadissos de la cambra gallega després de participar en una comissió parlamentària. "Vull traslladar-vos avui a tots els mitjans la decisió ferma que acabo de prendre en base als principis que promulguem i defensem", ha dit.

"Presentaré la dimissió amb caràcter immediat com a membre del meu partit i també com a representant públic", ha remarcat Merlo, que ha subratllat que, al seu parer, "aquesta és la manera ètica de fer les coses".

Juan Merlo ha reiterat que, a més, pren aquesta decisió per demostrar que no va arribar a la política "per sedimentar-hi ni viure'n", sinó "per canviar unes qüestions" que no considera justes. Així doncs, ha defensat que el cas de l'error en la seva titulació "va ser simplement una deixadesa" i el resultat de traslladar "un relat inexacte i laxe".

"La millor defensa que puc fer dels principis que m'han portat aquí i amb els quals regeixo la meva vida en tot moment és ser conseqüent precisament amb el que promulguem i presentar la meva dimissió", ha sentenciat Merlo, que, com a contrapartida, ha assenyalat que "els altres partits polítics no tenen el grau i el tarannà per assumir les qüestions" d'aquesta manera.

"No he comès cap delicte, no he pagat a ningú ni a cap institució pública que pugui tacar perquè em canviessin notes i em donessin un màster. No he presumit d'haver obtingut una titulació a la Universitat de Harvard com Pablo Casado, encara que el seu màster fos de quatre dies ", ha afegit, en al·lusió a les polèmiques relatives a la formació de diversos alts càrrecs del PP.

"Igual que critico aquestes coses, he de ser coherent i prendre aquest tipus de decisions", ha raonat el fins ara secretari d'organització de Podem Galícia, que ha insistit que ha pres la determinació 'motu proprio' després d'haver-se regit sempre "per la rectitud" en la seva vida pública.