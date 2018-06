Entrevista a Marta Pascal: en directe a l'Ara.cat, a partir de les 12.00 h

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, serà entrevistada aquest migdia pel subdirector de Política del diari ARA, David Miró. L'entrevista es podrà seguir per 'streaming' en aquest enllaç. El PDECat es prepara per a l'assemblea del 20 de juliol, en què es definirà el rumb que ha de prendre el partit a partir d'ara, així com l'estructura de la formació, que ja ha anunciat que confluirà amb JxCat. Aquest procés tindrà lloc enmig del debat intern entre la direcció de Marta Pascal, que atendrà aquest diari, i els crítics capitanejats per Joan Ramon Casals.