El director de TV3 esbronca Inés Arrimadas

L’entrevista institucional de diumenge a la nit a la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, va comportar un fet inaudit: la metamorfosi del periodista, que va començar exercint d’entrevistador i es va anar transformant en un tertulià abrandat.

El decorat va ser el més elegant de la nit: una realització, una ambientació i una il·luminació impecables i càlides que donaven categoria formal al programa. Des d’un bon inici a Arrimadas se la va notar més tranquil·la que a Sanchis.

De seguida vam detectar en Vicent Sanchis amb més impertinència periodística de la que ha fet servir en les entrevistes als presidents Puigdemont i Torra. Un ímpetu a l’hora de repreguntar i interrompre que no ha practicat en les altres ocasions. A poc a poc l’entrevista es va anar convertint en una discussió dialèctica que es feia molt interessant per a l’espectador tot i encallar-se excessivament en alguns temes. Sanchis tenia una actitud combativa que es notava fins i tot en el llenguatge corporal, abocat endavant a la butaca provocant un cos a cos que no és habitual en aquestes entrevistes. Arrimadas va ser hàbil. Ja ha demostrat al Parlament que se sent còmoda en l’espectacle televisiu.

Arrimadas, com es podia esperar, va criticar TV3 a les 22.13, a les 22.56 i a les 22.59, atiada al final pel mateix Sanchis, que va decidir afrontar la defensa de TV3 d’una manera arrauxada. Per defensar-se de les acusacions de Ciutadans sobre les suposades mentides de TV3 va optar per mostrar-li a Arrimadas un tuit d’Albert Rivera i fer un “i tu més” per demostrar que ell també mentia. No va semblar una estratègia gaire sòlida per defensar la cadena, sinó més aviat una trampa final. Sanchis, a continuació, va optar per esbroncar clarament Arrimadas per les seves afirmacions contra la cadena. “No hi ha més remei que convertir l’entrevista en un petit debat”, va dir el director de TV3. I aquí va aparèixer el tertulià Sanchis, impetuós i prepotent buscant fragments de vídeos per perdre’s en els detalls. Va ser una defensa de TV3 matussera que fa un trist favor a la professionalitat de la cadena. Sanchis va acomiadar l’entrevista descol·locat, embarbussant-se i convidant l’audiència a veure El got d’aigua. Però va semblar que el got d’aigua el necessitava ell.