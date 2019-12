L’efecte dòmino

Wait and see fins al dia 19 de desembre. Aquesta era l’actitud més freqüent entre els dirigents independentistes, tant de JxCat com d’Esquerra, en les últimes setmanes, ja que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre Oriol Junqueras no només afectava la seva situació sinó que podia representar també un canvi en altres causes ja obertes i podia tenir efectes polítics tant a Catalunya com a Madrid i Brussel·les. Ahir es va confirmar que serà així, ja que amb el TJUE donant la raó a Junqueras, no només el Tribunal Suprem ha de decidir com assumeix la sentència sinó que altres tribunals i el mateix Parlament Europeu també han de moure fitxa. Es tracta de fins a deu procediments que, sense el pronunciament del TJUE, no podien resoldre’s i que ara, amb la sentència de Luxemburg dient de manera clara que la immunitat és vigent des que es declaren electes els eurodiputats, podrien decaure.

El primer afectat per la resolució d’ahir és el Tribunal Suprem. Tant Manuel Marchena -que presideix la sala penal- com Pablo Llarena, instructor de la causa de l’1-O, van donar cinc dies a les parts perquè es posicionin sobre el que diu el TJUE. Mentre que la Fiscalia va demanar ahir que s’executi igualment la inhabilitació de Junqueras, la seva defensa reclamarà la nul·litat del judici i la seva llibertat. Per la seva banda, els eurodiputats electes Carles Puigdemont i Toni Comín insten el Suprem a retirar les euroordres contra ells i també les ordres estatals de presó per respectar la seva immunitat. Ara bé, no és l’única causa al Suprem relacionada amb això. Els tres eurodiputats electes van presentar recursos a la sala contenciosa de l’alt tribunal contra la decisió de la Junta Electoral d’excloure’ls, entre altres coses, de la llista d’eurodiputats oficials per no haver jurat la Constitució. Una qüestió que ara haurà de resoldre també el Suprem. I alhora s’accelera el recurs al Tribunal Constitucional, impulsat per diversos votants, en què denuncien que el veto als eurodiputats independentistes vulnera els seus drets com a electors.

També a Luxemburg

Arran de la sentència del TJUE, el Parlament Europeu s’haurà de pronunciar davant les peticions de Junqueras, Puigdemont i Comín perquè se’ls acrediti com a eurodiputats i se’ls reconegui la immunitat -els serveis jurídics ja hi treballen-. Fins ara l’Eurocambra s’havia alineat amb el Suprem amb relació als dirigents independentistes, ja que havia avalat que Espanya els exclogués de la llista oficial de membres del Parlament i, en el cas dels exiliats, fins i tot els havia arribat a vetar l’entrada a la cambra. Per tot això, Puigdemont, Comín i Junqueras havien demandat l’Eurocambra també al TJUE, recursos que ara podrien decaure si se’ls reconeix aviat com a eurodiputats. Ahir l’actitud del nou president, David Sassoli, ja apuntava canvis.

Com un dòmino, la resolució d’ahir de les qüestions prejudicials accelera les altres causes pendents als tribunals.