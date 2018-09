Els exiliats encapçalen una concentració a Brussel·les per reclamar la República i la llibertat dels presos polítics

Un centenar de persones s'han reunit a Brussel·les, davant l’emblemàtic monument de l’Atomium, per demanar la llibertat dels presos polítics i els exiliats i perquè es faci efectiva la República Catalana. Es tracta d'un acte organitzat per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb motiu de la Diada. Entre els presents hi havia els consellers a l’exili, Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, així com el raper Valtonyc i el membre del CDR Adrià Carrasco.

El centenar de concentrats, davant un dels monuments més emblemàtics de Brussel·les, han reproduït una onada de so, com es farà a la Diagonal dimarts, demanant la República. Després de llegir un poema de Montserrat Abelló, Toni Comín i Lluís Puig han reclamat unitat i "transversalitat" dins l'independentisme, en un moment de negociació entre JxCat i ERC per acordar l'estratègia del pròxim any.

“Hem de ser molts […], de res en serviria estar molt units però ser poquets; però hi ha una cosa pitjor: ser molts i barallar-nos […] i estar a la grenya, això seria un delicte d’alta traïció al poble de Catalunya”, ha dit. D'altra banda, també ha instat Sánchez a moure fitxa davant les mobilitzacions previstes a l'octubre. “Davant d’aquesta gran mobilització, què farà el senyor Sánchez? Només pot fer dues coses: o seure i dialogar, i aquest diàleg només té un resultat –que es diu referèndum acordat–, o tornar a optar per la repressió, igual que el senyor Rajoy”, ha dit.

Per la seva banda, Puig ha recordat que “són dates de records”, perquè justament s’ha complert un any del ple del 6 i 7 de setembre, i lamenta que “molts” asseguren que es va produir “un cop d’estat”. “Ningú no va delinquir al Parlament, no vam delinquir quan l’1 d’octubre, quan tots, com podien, van defensar les urnes com si fossin oxigen i imprescindibles per respirar. No vam delinquir quan es va declarar la República el 27 d’octubre”, ha defensat. Per això, els dos polítics han coincidit que és una Diada de “defensa” i que la celebració de la Diada “ajudi a fer la República amb el cim de la llibertat”, ha dit Puig.

L’acte ha acabat amb una interpretació d''El cant dels ocells' per part d'una jove catalana que toca cada setmana el violí a la plaça principal de Lovaina des que van ser empresonats Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, el 16 d'octubre passat.