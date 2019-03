Campuzano: "Hi ha un segrest emocional al PDECat que fa molt difícil la discussió"

Després de quedar fora de les llistes de Junts per Catalunya al Congrés, l'exdiputat del PDECat a la cambra baixa Carles Campuzano ha explicat aquest dimarts a l'ARA com viu la seva nova situació. En una entrevista d'Antoni Bassas, Campuzano –que era una de les cares visibles del sector pragmàtic del PDECat que ha quedat pràcticament exclòs de la candidatura a Madrid– ha apuntat que "probablement les discrepàncies amb Carles Puigdemont expliquen que no sigui a les llistes".

L'exdiputat ha explicat que en els últims temps ha discrepat de l'expresident de la Generalitat en debats clau com ara la necessitat de declarar la independència de forma unilateral el 27 de setembre del 2017, la voluntat de desallotjar Marta Pascal del lideratge del PDECat en el congrés del partit l'estiu passat o l'estratègia negociadora dels pressupostos generals de l'Estat del 2019, que van acabar amb Pedro Sánchez convocant eleccions anticipades.

Tot i el revés que les llistes han suposat per al sector pragmàtic del partit, Campuzano ha opinat que la formació té "pendents algunes discussions molt de fons sobre l'estratègia a seguir en els pròxims anys i sobre una anàlisi crítica dels fets dels últims anys". Un debat, però, que ha reconegut que ara mateix és difícil per l'existència de presos i exiliats. "Hem de superar l'emocionalitat del moment i ser capaços de tenir les discussions polítiques. Hi ha un segrest emocional que fa molt difícil la discussió".

En opinió de Campuzano, els vots dels sobiranistes a Madrid han de servir per evitar un govern de les tres dretes i ajudar a conformar una majoria alternativa a PP, Cs i Vox en la línia de la que va fer possible la moció de censura per buscar "una solució política al conflicte entre Catalunya i l'Estat".

Segons l'exdiputat del PDECat, la voluntat del "com pitjor, millor" és una "mala estratègia" que només pot "satisfer els més hiperventilats" que creuen que així podran denunciar més clarament que Espanya és un "estat autoritari". Campuzano ha advertit, a més, del risc que la suma possible sigui entre PSOE i Ciutadans, i el que això suposaria per a qualsevol intent de diàleg.