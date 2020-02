Ernesto Ekaizer, Esther Giménez-Salinas i Jordi Pina analitzaran el judici a la cúpula dels Mossos

Com és el tribunal? Quines estratègies segueixen la fiscalia i les defenses? Quin pes tenen els testimonis de Pérez de los Cobos o Daniel Baena? Com era el pla per detenir el Govern? Aquestes són només algunes de les claus que s'intentaran desvelar en el debat organitzat pel diari ARA el dijous 13 de febrer a les Cotxeres de Sants de Barcelona, en el qual participaran el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer; la professora catedràtica de dret penal i criminologia Esther Giménez-Salinas i l'advocat Jordi Pina, representant legal de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull. Tots ells desgranaran les claus del judici que pot condemnar la cúpula dels Mossos a penes de fins a onze anys de presó per delictes de rebel·lió i sedició pel paper de la policia catalana el 20-S i l'1-O.

El debat serà moderat per Esther Vera, directora del diari ARA.