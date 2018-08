El govern espanyol proposa abordar l'actuació dels Mossos amb els llaços grocs en una Junta de Seguretat

El govern espanyol i la Generalitat de Catalunya abordaran la qüestió de les identificacions i possibles multes que pretenen interposar els Mossos d'Esquadra a qui retiri llaços grocs de la via pública en una Junta de Seguretat Ciutadana que tindrà lloc "en les properes dates". Així ho ha avançat a València la secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella, que ha considerat que els Mossos "fan el pas -d'identificar aquestes persones- perquè entenen que tenen la capacitat per fer-ho".

Botella ha indicat que l'executiu espanyol encara no té "una informació de caràcter jurídic i legal per valorar si l'actuació és correcta o no", però ha assegurat que és una qüestió que s'ha de sotmetre a la Junta de Seguretat de Catalunya, que pretenen que es produeixi el més aviat possible. Ha apel·lat a la "sensatesa" donada "la sensibilitat del tema, el debat obert i el respecte que tots hem a l'ús de l'espai públic", i ha advertit que aquest tipus d'accions -la col·locació de llaços grocs- "poden despertar en altres persones que pensin diferent l'interès d'omplir l'espai públic d'un altre tipus de símbols".

Amb això es pot entrar "en una escalada inabastable", ha afegit la secretària d'Estat, que ha opinat que cal "entrar en un període de sensatesa, analitzar la situació, també des del punt de vista legal, i veure la manera de reconduir la situació ". "És un moment en què cal posar ordre i concert perquè l'espai públic és un espai de trobada de tots els ciutadans i tots tenim dret a utilitzar-lo en la mateixa mesura", ha defensat. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat d'aportar "una mica de seny", i ha assegurat que en la relació que manté el Govern amb els Mossos van a interessar "des de tots els punts de vista, també el legal, que aquesta mesura es pugui prendre ".

Tot plegat, després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi remès una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. Botella ha assenyalat que es tracta d'"una prova més de la necessitat que imperi la sensatesa" i ha manifestat que la Junta de Seguretat és "l'espai adequat perquè tots aquests temes es puguin debatre ordenadament".