El govern espanyol prepara una campanya per "contrarestar la desinformació independentista" durant el judici contra el referèndum de l'1-O. Ho va explicar aquest diumenge la secretària d'estat per a Espanya Global, Irene Lozano, que s'encarrega de la defensa reputacional de l'Estat i depèn del ministeri d'Afers Estrangers. "S'ha muntat en gran part al veure que no hi havia un mecanisme [de defensa] quan la nostra reputació pateix atacs", va dir en una entrevista a Efe. "El tema català és hipersensible i el ministre [Josep Borrell] és especialment sensible, hi ha molts àmbits des dels quals s'està treballant", va afegir.

Així, des del departament de Lozano s'estan preparant vídeos, campanyes en xarxes socials, portaveus acreditats i col·loquis. "Som conscients que hi ha molt en joc i que cal fer-ho bé", va subratllar Lozano, que va assenyalar que durant el mandat de Mariano Rajoy la consigna era "no es respon, però ara sí". "Esclar que ells volen desprestigiar la democràcia i l'estat espanyol tot el que poden i per defensar això, que és la medul·la de l'Estat, cal que hi hagi diners i n'hi haurà per part del govern espanyol", va destacar Lozano.

Preguntada per aquesta qüestió, la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, no ha volgut mullar-se sobre aquesta iniciativa, tot i que ha assegurat que el ministeri públic serà "diàfan" a l'hora d'explicar els seus posicionaments durant el judici. "En un judici amb tant interès mediàtic hi haurà informació i desinformació", ha coincidit Segarra, i ha assenyalat que la Fiscalia "s'explicarà als ciutadans". La fiscal general de l'Estat també ha parlat de la possibilitat que hi hagi observadors internacionals a les sessions, i ha donat a entendre que no caldrien. "Dubto que es pugui oferir més transparència: qualsevol pot elevar el to d'aquesta supervisió internacional, però el judici serà televisat i en directe", ha afegit.

Crítiques de les defenses

La campanya contra la "desinformació" que treballa el govern espanyol no ha agradat a alguns dels advocats defensors dels líders independentistes, com és el cas d'Andreu Van den Eynde, lletrat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. En una piulada a Twitter, ha apuntat que "d’entrada sembla una violació flagrant de la Directiva 2016/343, del dret al judici just (6 CEDH) i la presumpció d’innocència". Aquest “judici” paral·lel podria suposar la nul·litat del procediment", ha opinat.

Des d'ERC al Congrés s'ha registrat una sol·licitud de compareixença de la secretària d'Estat de l'Espanya Global després de l'anunci de la campanya. Al seu parer, es tracta d'una "campanya de desinformació en motiu de la celebració del judici als presos polítics catalans". La setmana passada, el diputat republicà Joan Olòritz ja va denunciar des de la tribuna del Congrés que Borrell estava "mentint" sobre les imatges de l'1-O. "És un problema de credibilitat mantenir aquest ministre", va etzibar.