La Moncloa evita criticar les euroordres i descarta deixar Schengen com demana el PP per la decisió d'Alemanya

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha assegurat aquest divendres que "no comparteix" els dubtes sobre les euroordres vessats per alguns membres del PP i de Ciutadans arran de la negativa de la justícia alemanya d'extradir Carles Puigdemont per rebel·lió. En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la també ministra d'Educació ha descartat així canvis en la relació amb Europa com els que demanen els conservadors arran de la decisió de l'Audiència d'Schleswig-Holstein, i ha reiterat el "respecte" de l'executiu a les decisions judicials.

"El govern d'Espanya defensa Schengen en tots els sentits. Posar-ho en qüestió és alinear-se amb algunes posicions europees que no compartim de cap de les maneres", ha defensar Celaá, en resposta a les demandes del portaveu europeu del PP, Esteban González Pons, i el candidat a la presidència del partit, Pablo Casado, de treure Espanya de l'espai de lliure circulació de persones europeu, en represàlia per la decisió del tribunal alemany.

El consell de ministres també ha servit perquè el govern espanyol designi als seus representants en les comissions bilaterals Estat-Generalitat, que el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, es van comprometre aquest divendres a reunir abans de les vacances d'estiu. Com se sabia, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, presidirà la comissió per la part espanyola, mentre que també en formaran part la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els secretaris d’Estat de Política Territorial, José Ignacio Sánchez; Hisenda, Enrique Fernández de Moya; Infraestructures, Pedro Saura; i de Relacions amb les Corts, José Antonio Montilla