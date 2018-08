El govern espanyol i Podem pacten eliminar el veto del PP al Senat al sostre de despesa

El govern espanyol i Podem han pactat reformar la llei d'estabilitat pressupostària per eliminar el veto del PP al Senat al sostre de despesa. El 2012 el PP va reformar aquesta llei i hi va incloure que seria el Senat (on té majoria absoluta) qui donaria el vistiplau definitiu als objectius de dèficit.

En una reunió amb el ministeri d'Hisenda aquest dimecres, Podem va aconseguir el compromís del govern de Sánchez de reformar aquesta llei per eliminar aquest veto. Aquest pacte és important perquè, en una segona votació del sostre de despesa, el govern espanyol ho tingui més fàcil per aconseguir aprovar-lo.

El sostre de despesa és el pas previ per a l'elaboració del pressupost del 2019. PDECat i ERC també havien exigit aquesta reforma de la llei com una condició per repensar-se el seu vot. El 27 de juliol els socis del PSOE a la moció de censura van abstenir-se, a excepció del PNB, que hi va votar a favor. La llei preveu que hi hagi una segona votació del sostre de despesa com a molt un mes després.

Negociació Sánchez-Iglesias

"S'elimina així l'última palanca de poder que li queda al PP referent als pressupostos generals de l'Estat, que és la possibilitat de vetar el camí del dèficit [...] amb una majoria absoluta que no es correspon amb la força electoral del PP", ha afirmat el secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique.

A més, Echenique ha explicat que la reforma es farà tan aviat com es pugui perquè ha de ser anterior a l'arribada de nou al Congrés dels objectius d'estabilitat per al període 2019-2021 que el govern espanyol té previst aprovar altra vegada al consell de ministres de divendres.

La derogació de la llei d'estabilitat pressupostària era un dels requisits plantejats per Podem a canvi del seu suport als objectius d'estabilitat 2019-2021. D'entrada, el govern espanyol s'hi havia negat perquè ho entenia com una ruptura amb Brussel·les.

Finalment, s'ha optat per una reforma parcial, després que en els últims dies el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, hagin estat parlant d'aquest tema. En el marc de la negociació, que continuarà en els pròxims dies, Echenique ha dit que també s'ha avançat en un principi d'acord per eliminar el copagament farmacèutic i per actualitzar les pensions del 2018 i el 2019, d'acord amb l'IPC.

PP i Cs, en contra

Les reaccions dels altres partits no s'han fet esperar. El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha assegurat que l'acord "és una mostra que governa Pablo Iglesias". En declaracions a la Cadena SER, ha afegit que Espanya "està dirigida per una persona sense iniciativa" que està pagant "peatges" a Podem pel seu suport per governar.

Segons el secretari general del PP, "és evident que es busca el mecanisme per satisfer Podem" perquè "Iglesias volia uns pressupostos que apugessin els impostos i que permetessin seguir gastant per sobre de les seves possibilitats".

En la mateixa línia, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha acusat el govern de Sánchez "i els seus socis populistes" de buscar "truquets i martingales legals" per saltar-se la legalitat.

En una entrevista a RNE, Villegas ha demanat a Sánchez que convoqui eleccions "i no continuï perjudicant els interessos generals d'Espanya per estar uns mesos més a la Moncloa". Villegas ha insistit que evitar el tràmit del Senat, on els populars tenen majoria absoluta, "és fer trampes per intentar esquivar una situació de debilitat i incapacitat".