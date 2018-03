El govern espanyol admet "certa incomoditat" per l'activitat internacional de Puigdemont

El ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, ha admès aquest dilluns que l'activitat internacional del president Carles Puigdemont li genera "certa incomoditat", però més que res "per aquesta espècie de circ ambulant que està desenvolupant". Tot i així, Dastis ha volgut aclarir que el govern espanyol té una preocupació "no excessiva".

"De moment ho veiem en la seva justa mesura", ha dit Dastis en declaracions als periodistes després de participar en el Consell de Ministres de la UE a Brussel·les. El ministre ha destacat que, si bé Puigdemont està fent viatges fora de Bèlgica, on resideix des del 31 d'octubre, "no està sent rebut per ningú que pugui ser considerat una figura rellevant". En aquest escenari, ha deixat clar que el govern espanyol no emprendrà accions que puguin "generar dificultats amb altres països" mentre no hi hagi una ordre de detenció internacional contra ell.

El ministre ha valorat així la presència de Puigdemont a Ginebra, on ahir va oferir una roda de premsa i va participar en un debat al Festival de Cinema i Fòrum Internacional de Drets Humans (FIFDH) i avui ha acudit a un debat sobre "regressió" dels drets humans a Espanya organitzat per l'Institut Català dels Drets Humans, Iridia-Centre per a la Defensa dels Drets Humans, l'Institut Internacional per l'Acció No Violenta-Novact, l'Observatori DESC i la campanya Som Defensores, que va denunciar" repressió" en el referèndum de l'1-O.

Dastis ha replicat que "als organismes de l'ONU s'hi entra amb certa facilitat" i ha dit que desconeix quina activitat ha fet en aquesta seu Puigdemont. També ha anotat que ell no ha demanat que es fes cap gestió en aquest sentit. "El senyor Puigdemont té la voluntat de mantenir-se fora d'Espanya en una mena de desterrament autoinduït i es pot dedicar a les activitats que li sembli; nosaltres volem que compleixi les seves obligacions i torni a Espanya, però si no ho fa tampoc donem a aquest tema un caràcter d'objectiu per sobre de totes les coses", ha remarcat.

Després d'exiliar-se a Brussel·les el 31 d'octubre passat, Puigdemont ha viatjat a Copenhaguen, ara a Ginebra i al final d'aquesta setmana es desplaçarà a Hèlsinki, segons ha anunciat el diputat finlandès Mikko Kärnä. Al país escandinau està previst que Puigdemont visiti dijous al Parlament, convidat per l'Intergrup d'Amics de Catalunya, i divendres faci una conferència a la Universitat d'Hèlsinki.