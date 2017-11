El govern espanyol diu que el 155 s'acabarà amb l'executiu que surti del 21-D, encara que sigui independentista

El 155 s'acabarà amb la celebració de les eleccions del 21 de desembre i amb la constitució del nou govern de la Generalitat, encara que sigui independentista. Així ho ha anunciat el ministre de Justícia, Rafael Catalá, en un intent de deixar clar que s'ha suspès l'autonomia perquè hi ha hagut "deslleialtat" constitucional i no per la ideologia del govern de Carles Puigdemont.

Catalá ha defensat que l'aplicació del 155 s'ha fet de forma "moderada i prudent" per "restaurar la legalitat constitucional i estatutària a Catalunya". Segons ha dit, l'objectiu del govern de Mariano Rajoy és garantir "els drets dels ciutadans, que havien estat alterats" després de "decisions absurdes", que és com ha qualificat passos com l'aprovació de la llei de transitorietat o la declaració d'independència.

"El fet que es pugui constituir en el futur un govern de caràcter independentista no justifica ni motiva en absolut l'adopció de mesures tan importants com les que comporta l'article 155 de la Constitució", ha deixat clar. Per això, ha assegurat que aquest precepte de la carta magna no s'ha aplicat perquè hi hagi un govern independentista, sinó perquè aquest govern "va incomplir les seves obligacions". Per això, ha deixat clar que el 155 s'acabarà quan hi hagi noves eleccions. "Tant de bo el nou govern, tingui la composició que tingui, es comporti amb la lleialtat institucional i constitucional amb la qual històricament s'ha comportat el govern de la Generalitat", ha dit.

Entrega de Puigdemont

Catalá ha opinat també sobre la llibertat sota vigilància que la justícia belga ha decretat per a Puigdemont i els quatre consellers que són a Brussel·les. Segons ell, l'ordre europea de detenció i entrega és un sistema de col·laboració judicial "més senzill que un procediment d'extradició". El ministre ha assenyalat que el jutge belga ha decidit que, mentre estudia la possible entrega, "no té rellevància" que siguin a presó. "Això no té res a veure amb el procediment judicial que hi ha a Espanya", ha dit.

Per al titular de Justícia, tant Puigdemont com els consellers Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí no tenen limitats els seus "drets polítics", de manera que poden ser candidats per al 21-D.

Catalá també ha deixat clar que ara mateix el govern espanyol no es planteja "en absolut" demanar la il·legalització dels partits independentistes.