El govern espanyol "satisfet" per l'aplicació del 155: "La situació s'ha normalitzat"

El secretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicat aquest dilluns al Senat que l'aplicació del 155 a Catalunya ha servit per "evitar la caiguda pel precipici" que segons ell estava provocant el Procés. En la primera compareixença davant de la comissió de comunitats autònomes per explicar l'aplicació del 155, el secretari d'Estat ha afirmat que les mesures adoptades han servit per "restaurar la legalitat constitucional i estatutària a Catalunya" i s'està en camí de recuperar la "normalitat". "El balanç és satisfactori, avalat per les opinions i sensacions que es traslladen des d'àmbits polítics i judicials", ha dit.

Bermúdez de Castro ha citat la fugida d'empreses i la caiguda del consum, entre altres, com a "fets objectius" que expliquen les lesions que segons ell ha produït el Procés a Catalunya. Davant d'això, ha dit, el govern espanyol ha "normalitzat" l'actuació de les administracions a Catalunya, amb prioritat als pagaments als proveïdors i als empleats públics. A més, ha tret pit del funcionament del 155, que ha dit va ser "estudiat i preparat" per "tots els ministeris" per tal de garantir que la intervenció de l'autonomia es desenvolupés "amb normalitat" i "sense buits de poder".

El secretari d'Estat ha afirmat que el govern espanyol no ha assumit "espais físics" de poder a Catalunya, i ha asseverat que l'objectiu de l'executiu és que la intervenció autonòmica sigui "el més curta possible". A més, Bermúdez de Castro ha recordat que després dels cessament dels consellers es va preguntar als següents estaments de l'administració catalana si volien continuar treballant, i la resposta "va ser afirmativa". A més, el número dos de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha detallat un a un els successius acords assolits al consell de ministres en virtud del 155, com els nomenaments de diversos secretaris de l'Estat, o el pagament de partides pendents i la convocatòria de places públiques.