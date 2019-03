L'excandidat presidencial francès Benoît Hamon visitarà els presos la setmana vinent

L'excandidat socialista a les presidencials franceses del 2017, Benoît Hamon, visitarà els presos polítics la setmana vinent, segons publica 'El País'. Hamon, que va derrotar Manuel Valls a les primàries internes del partit, i posteriorment fundador del moviment d'esquerres Generacions, ja s'havia posicionat reiteradament doonant suport als líders independentistes encausats. Ara, després que una quarantena de senadors es posicionessin diumenge passat en contra del judici, ha decidit fer el pas i visitar els presos presencialment.

Segons puntualitza el rotatiu, la visita no representa el suport d'Hamon a la causa independentista, sinó el seu rebuig al procés judicial. Com a líder de Generacions, serà a Madrid dilluns vinent. El febrer passat, Hamon va titllar el judici de "regressió" als mitjans de comunicació, després de reunir-se amb el conseller Alfred Bosch a París. "Veure que avui es pot ser empresonat i jutjat per no pensar el mateix que el que dirigeix un país és una regressió", va denunciar.

El desembre passat ja va demanar "l'alliberament immediat dels presos polítics catalans". En una taula rodona organitzada per Òmnium Cultural i la secció francesa de la Lliga de Drets Humans (LDH), l'exministre es va mostrar "profundament xocat per les imatges de violència contra els votants de l'1 d'Octubre" i va considerar que "Europa no ha estat a l'altura" de les reivindicacions catalanes.