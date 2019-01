L' ex lletrat major del Parlament analitza en un llibre els "excessos" de la Generalitat i l'Estat en el Procés

Antoni Bayona, que va ser lletrat major del Parlament durant l'1-O i la declaració d'independència, publicarà un llibre amb el títol "No todo vale. La mirada de un jurista a las entrañas del procés" (Península), en què analitza les "debilitats" de l'estratègia independentista i els "excessos" comesos tant per la Generalitat com per l'Estat.

Bayona va deixar al juny de l'any passat el càrrec de lletrat major que havia ostentat des del 2012 a causa del desgast i la incomoditat en realitzar la seva tasca els últims anys, quan va ser especialment crític en els seus informes amb les bases jurídiques del procés independentista, que va posar diverses vegades en dubte. Substituït des de l'any passat per Joan Ridao com a lletrat major, actualment segueix formant part del cos d'advocats del Parlament.

El resum editorial del llibre destaca que es tracta d'"un viatge per les tortuositats legals del procés" i en què es "destapa" el que ha passat a Catalunya. També "posa sobre la taula que s'han comès excessos des de totes les institucions, també les estatals. Perquè un objectiu, qualsevol que aquest sigui, no pot aconseguir-se de qualsevol manera".

"En les democràcies occidentals el dret no és un mer formalisme que les institucions puguin obviar per conveniència. La legalitat és l'eix vertebrador del sistema polític i social i forma part de la mateixa democràcia. Però també és cert que deixa de complir la seva funció quan no s'adapta a les circumstàncies canviants de la societat, perquè llavors ja no és un instrument apte per resoldre conflictes. Aquestes dues facetes han estat durament posades a prova al llarg del procés català", s'afegeix a la sinopsi del llibre.