Els extreballadors del Diplocat diuen que la liquidació de l'entitat és "injusta i arbitrària"

L'Assemblea d'extreballadors del Diplocat (Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya) denuncia que el govern espanyol "s'extralimita en les seves funcions" liquidant l'entitat, fins i tot en les que li atorga l'article 155. En un comunicat fet públic aquest dilluns coincidint amb el tancament efectiu del Diplocat, els extreballadors lamenten la seva desaparició i que qui decideixi "la necessitat" que existeixi o no hagi estat el govern del PP, un partit que, recorden, és "minoritari" a Catalunya amb 4 diputats.

"L'article 155 no habilita l'Estat a dissoldre organismes autonòmics, ja que les mesures han de ser temporals i no definitives", afirmen. Justifiquen que la decisió del govern vulnera també la Constitució i asseguren que el Diplocat era un consorci públic-privat "totalment legal i legítim". En el text denuncien també que el tancament és una decisió "injusta, arbitrària i contrària als interessos de Catalunya" i neguen que fos creada amb "finalitats secessionistes". Per tot plegat, demanen també al nou Govern que es formi a Catalunya "que torni a crear Diplocat o una entitat similar" com a eina "d'internacionalització dels valors i les potencialitats del país útil i eficaç".