Felip VI avisa Torra que dilluns ve a Catalunya i el president li recorda que no es recomanen "desplaçaments innecessaris"

260x366 La carta de Torra a Felip VI La carta de Torra a Felip VI

Aquest divendres era el dia que Felip VI i la seva esposa havien de visitar Catalunya, en el marc de la gira que estan fent per tot Espanya per tal de mostrar la seva proximitat amb els ciutadans i les institucions després de la pandèmia. A última hora aquesta visita va ser cancel·lada, sense que des de Sarsuela se n'expliquessin els motius, tot i que la data del 17 tampoc no havia estat mai confirmada de forma inicial. La cancel·lació arribava, en qualsevol cas, després que entitats independentistes haguessin convocat actes de protesta contra els monarques. El cert és que Felip vindrà finalment a Catalunya però no visitarà Barcelona, tal i com tenia previst. La visita a la Sagrada Família i la trobada amb el Cercle d'Economia, un dels bastions unionistes de la capital catalana, han estat canviats per una visita a Poblet.

Finalment, aquest divendres, el dia en què en teoria hauria d'haver tingut lloc la visita, la Casa del Rei ha fet arribar al president Torra una carta on li informa que els reis espanyols vindran a Catalunya dilluns 20. En la carta no s'especifica quina serà l'agenda reial, quines poblacions visitaran ni amb qui es trobaran. Es limita, doncs, a informar de la visita, com correspon per motius protocolaris tota vegada que, constitucionalment, el president de la Generalitat és el màxim representant de l'estat espanyol a Catalunya.

Al marge de les discrepàncies polítiques, i de la ferida oberta entre la Casa reial i la Generalitat des del discurs del 3 d'octubre del 2017, quan el monarca va donar suport a la política de repressió contra Catalunya, la carta no ha agradat gens al Govern, començant pel fet que la missiva ni tan sols citi el país pel nom i s'hi refereixi com a "esa comunidad autónoma". El president Torra ha respost a la carta reial amb una carta on, de forma irònica, recorda a Felip VI les restriccions vigents a diferents punts del país per tal de fer front als rebrots del coronavirus.

El cap del Govern ha recordat al monarca que no es recomanen "desplaçaments innecessaris", després de les noves mesures de prevenció per l'augment de brots de covid-19. Esperem que aquestes recomanacions per evitar un increment de contagis siguin ateses per tothom". Torra critica a la carta que el rei no hagi especificat quins llocs de Catalunya pensa visitar, i apunta que les restriccions són "igualment vàlides" per a "qualsevol visitant del nostre país".