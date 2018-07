La fiscalia denuncia la "intromissió" de la justícia alemanya a la jurisdicció del Suprem

La fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat aquest dijous al magistrat Pablo Llarena que no modifiqui les mesures cautelars dels presos polítics, tal com li han sol·licitat, i els mantingui en presó preventiva. En el seu escrit, el ministeri públic nega que la decisió de la justícia alemanya de descartar l'extradició de Carles Puigdemont per un delicte de rebel·lió pugui ser un argument per modificar la situació dels empresonats.

Al parer del fiscal, el tribunal de Schleswig-Holstein ha entrat a "examinar qüestions que afecten el fons de la qüestió" i, per tant, "ha assumit funcions d'enjudiciament legalment atribuïdes a la sala penal del Tribunal Suprem, i s'ha produït una indeguda intromissió en la jurisdicció dels tribunals espanyols". "La decisió del tribunal alemany no pot condicionar la més o menys rellevància penal dels fets ni la concreta qualificació jurídica dels mateixos, qüestions que són competència exclusiva i excloent dels tribunals espanyols", insisteix el ministeri públic.

Al marge de la decisió d'Alemanya, la fiscalia fa constar que els exconsellers i els Jordis han demanat sortir de presó al·legant el "nou context social i polític", però afegeix que "les circumstàncies que van concórrer per a l'adopció de la mesura cautelar de presó provisional dels sol·licitants no han variat en absolut i es mantenen plenament vigents". Quines són aquestes circumstàncies? Després d'assenyalar la "proximitat del judici oral" i la "naturalesa del delicte" pel qual estan processats els exconsellers i els Jordis, el fiscal assegura que es mantenen sobretot el "risc de fuga i de reiteració delictiva".

"El risc de fuga i reiteració delictiva són manifestament perceptibles en aquest cas si valorem adequadament els esdeveniments que s'estan produint relacionats directament amb la causa", diu el fiscal, que recorda que hi ha processats "fugits de l'acció de la justícia" i que hi ha una "insistència de continuar endavant amb el Procés soscavant la legalitat constitucional". El text, amb tot, conclou: "Serveixi admetre el present escrit i en la seva virtut, resolgui en la forma interessada desestimant la sol·licitud de modificació de les mesures cautelars acordades i mantenint la presó provisional sense fiança dels processats sol·licitants".